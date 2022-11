Sjajna vijest za gledatelje, evo tko sve prenosi Chelsea - Dinamo

Nogometaši Dinama nalaze se u Londonu, gdje večeras igraju posljednju utakmicu grupne faze Lige prvaka. Domaćin je Chelsea, a susret na Stamford Bridgeu počinje u 21 sat.

Modri su u prvom susretu slavili s 1:0 na Maksimiru.

- Te dvije utakmice se nikako ne mogu usporediti. Čak ne volim ni predviđati kakva će biti večerašnja utakmica jer to nikad ne znaš. Jedino bitno jest to da damo sve od sebe, da ne podcjenjujemo Dinamo jer u njemu igraju dobri igrači koji mogu biti jako opasni za nas. Dinamo je odličan u tranziciji, brzo se iz obrane prebaci u napad, dovoljno je samo pogledati kakav nam je gol zabio u prvom susretu. No isto tako treba istaknuti da smo mi favorit, pogotovo zbog toga što igramo kod kuće - rekao je trener domaćina Graham Potter, koji na raspolaganju nema prvog vratara Kepu.

Foto: MarkoLukunic 01.11.2022., London - Stamford Bridge stadion, trening GNK Dinama uoci sutrasnje utakmice Lige prvaka Chelsea FC - GNK Dinamo. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Ante Čačić, pak, na raspolaganju možda neće imati Josipa Mišića, a mora vidjeti i što će biti sa Šutalom.

- Ponosan sam na igrače na to što su napravili, Dinamo je imao možda i najveći broj utakmica od klubova koji su u Europi u Ligi prvaka. Imali smo dobre prezentacije, ali rezultat to nije pratio. Uvijek nam je nešto falilo. Bit će prilika za analizu kada sve prođe. Sutra očekujem pun stadion, prekrasan ambijent. Očekujem i potporu naših navijača, a od igrača očekujem da pruže svoj maksimum. Ako ćemo imati dobar pristup i angažman. Budemo li imali ambiciju, kuražu da napravimo nešto više onda ću biti zaista zadovoljan i držat ću da je ova polusezona što se tiče Europe zaista dobro odrađena.



Utakmicu ćete moći pratiti na HTV-u 2 i na Areni Sport 1.

