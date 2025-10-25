Naši Portali
ČEKA NAS SPEKTAKL

Sinner i Zverev u finalu Beča, ništa od talijanskog okršaja u završnici

25.10.2025.
u 19:27

Sinner će u svom 31. finalu u karijeri pokušati doći do 22. naslova, a Zverev će u 40. meču za naslov pokušati osvojiti 25. trofej. Obojica već imaju jedan naslov u Beču: Sinner je bio pobjednik 2023., a Zverev 2021

Prvi i drugi nositelj, Talijan Jannik Sinner i Nijemac Alexander Zverev, dvojica bivših osvajača dvoranskog ATP 500 turnira u Beču, borit će se za pobjednički trofej na ovogodišnjem izdanju Erste Bank Opena. Drugi tenisač svijeta Jannik Sinner je u prvom polufinalu svladao Alexa de Minaura (ATP - 7.) sa 6-3, 6-4 i došao do 12-0 u njihovim međusobnim dvobojima, a potom je treći tenisač svijeta Alexander Zverev sa 6-4, 7-5 bio bolji od Lorenza Musettija (ATP - 8.) i spriječio talijansko finale u Beču.

Nijemac u međusobnim dvobojima ima prednost 4-3, ali je Sinner izašao kao pobjednik iz posljednja dva meča. Kad su se zadnji put susreli, u igri je bio Grand Slam trofej. Radilo se o ovogodišnjem finalu Australian Opena u kojem je Sinner došao do pobjede u tri seta i obranio naslov u Melbourneu.

Zverev će u nedjelju pokušati uzvratiti Sinneru za taj poraz i postati tek drugi tenisač koji je pobijedio Talijana u finalnom dvoboju. Sinner je u 2025. izgubio četiri finala, ali svaki od ta četiri poraza nanio mu je Carlos Alcaraz (Rim, Roland Garros, Cincinnati, US Open).

Sinner će u svom 31. finalu u karijeri pokušati doći do 22. naslova, a Zverev će u 40. meču za naslov pokušati osvojiti 25. trofej. Obojica već imaju jedan naslov u Beču: Sinner je bio pobjednik 2023., a Zverev 2021.
