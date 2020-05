Simon: Baš sam jako razočaran, pa moj je Efes bio prvi favorit za naslov

Nakon što je to predložio i sam njen izvršni direktor Jordi Bertomeu, 11 klubova nositelja licencije A izglasalo je da se prekinuta Euroliga neće nastaviti i da će sljedeću sezonu igrati isti klubovi koji su započeli ovu pa tako i ABA ligaš Crvena zvezda.

No, nisu svi klubovi bili za otkazivanje sezone, jedan od njih je i Anadolu Efes, vodeća momčad Eurolige prekinute zbog pandemije koronavirusa. A u tom su klubu i dvojica Hrvata, pomoćni trener Tomislav Mijatović i jedan od važnijih igrača tog sastava Kruno Simon, koji kazuje:

– Kao klub, mi smo razočarani jer smo bili u najboljoj poziciji. Da se nije dogodila pandemija, mi bismo sigurno bili prvi favoriti, no sada je pitanje, da se sve nastavilo, bi li stvari bile jednako posložene. Jer, doigravanje se trebalo igrati na jednu utakmicu, bez prednosti domaćeg terena za one koji su to izborili, pa bismo svi bili u jednakoj poziciji. A nama se, recimo, moglo dogoditi da se ta završnica igra u Kaunasu i da kao prvi igramo protiv osmoplasiranog Žalgirisa.

Zrakoplovi najveći problem

Bez obzira na želje, je li ovo ipak bila realna, u ovom trenutku najbolja odluka vodstva Eurolige?

– Puno je komplikacija koje su olakšale ovakvu odluku. Pogledajte samo iz koliko država dolaze euroligaških klubovi, a sve imaju različita epidemiološka stanja. Onda imate činjenicu da se puno euroligaških Amerikanaca vratilo u Ameriku, pa to da Turkish Airlines ne vozi za Tursku i tako redom.

To sa zrakoplovima bio bi i njegov problem.

– Zacijelo, jer ja sam još od 28. travnja u Zagrebu, s obitelji. Da sad moram ići u Istanbul, ne bi mi bilo nimalo lako pronaći zračnu liniju. Turkish Airlines ne vozi, a za Istanbul navodno vozi neka iranska kompanija pa putovati u Tursku preko Teherana baš i ne bi bio sretan izbor. No, Larkin, Beaubois, Anderson i Singleton bi imali i više problema nego ja jer su oni otišli u Ameriku.

Cijelo vrijeme treniram

Bez obzira na očekivani ishod, Kruno je trenirao dosad, a i nadalje će.

– Trenirao sam svaki dan. Ispočetka kondiciju, a otkad se može u dvorane, i s loptom. Na vanjskim igralištima nisam htio, riskirao bih previše na tako tvrdoj podlozi.

Euroliga je planirala da bi momčadima bilo dovoljna tri tjedna priprema, s čime se nije složila Udruga euroligaških igrača.

– Posljednja je utakmica odigrana 10. ožujka, a prva sljedeća igrala bi se 4. srpnja pa tri tjedna nikako ne bi bila dovoljna. S obzirom na to da su igrači trenirali u raznolikim uvjetima, smatram, nužno bi bilo 5-6 tjedana priprema. Jer, nije isto kada je sve u redu i možeš kamo hoćeš i kada dva mjeseca ne smiješ izaći iz kuće.

Kao i pred mnogim košarkašima, i pred Simonom je razdoblje neizvjesnosti glede sljedećeg ugovora.

– Efes ima opciju za još jednu sezonu i mora se izjasniti do 30. lipnja, a nitko danas ne može reći u kom smjeru će koji klub ići. U svakom slučaju, teško je očekivati da vrijednost igrača bude ista kao prije koronavirusa jer klubovi imaju velike gubitke pa su neki već i najavili znatno rezanje proračuna.