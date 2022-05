Šibenik ga se odrekao: Samo je Tuđman bio veći komunist od mene. U Partiju sam ušao s 30

Bivši saborski zastupnik SDP-a, 75-godišnji Šibenčanin Ivan Ninić, bio je treći nogometaš Šibenika koji je prešao u Dinamo. Razgovarali smo s tim britkim, živopisnim ljevičarom.



- Ta dvojica prije mene bila su puno bolja od mene. Prvi je bio Ratko Kacian, u Šibeniku je igrao kada se klub zvao Osvit. Drugi je Krasnodar Rora. On je bio stariji od mene dvije godine. Kada sam sa 17 godina počeo igrati za prvu momčad Dinama, on je otišao u Dinamo. Istina, Rora je rođen na Visu, ali mu je otac Šibenčanin, kuća do Miše Kovača, koji je meni rod. Moja baba je Kovač. Rora, Pere Nadoveza, Mišo Kovač, oni su tu dvadeset metara jedan do drugoga - kazao nam je Ninić.