Shiffrin srezala sve koji umanjuju Zrinkin uspjeh: 'Zaslužila je slalomski globus'

Još jedna sezona Svjetskog skijaškog kupa je završila, no ovoga puta mali Kristalni globus u slalom dolazi u Hrvatsku. Zasluga je to fantastičnih vožnji 21-godišnje hrvatske skijašice Zrinke Ljutić. U konkurenciji Katherine Liensberger i Camille Rast, Ljutić je izašla kao pobjednica te sa desetim mjestom u posljednjoj slalomskoj utrci sezone u američkom Sun Valleyju osigurala svoj prvi trofej.

Sezona je vrlo teško započela za Mikaelu Shiffrin koja je pretrpjela tešku ozljedu i propustila velik dio sezone. Premda se nije mogla vratiti na vrijeme da konkurira za mali ili veliki Kristalni globus. Shiffrin je ipak u punom sjaju završila sezonu, upisala ne samo svoju stotu, nego 101. pobjedu u Svjetskom kupu. Nekoliko dana nakon Sun Valleyja oglasila se na X-u.

"Zaista uzbudljiva sezona… Sun Valley, učinila si ovo finale tako posebnim. Hvala svim navijačima, organizatorima i radnicima na stazi što su unijeli toliko energije i entuzijazma u ovaj dan. Tako sam zahvalna što me moje vlastito putovanje dovelo do toga da mogu završiti sezonu s tom utrkom i podijeliti je s timom koji je odradio svoje korake kako bi to omogućio. Čestitke Zrinki i Atomicu na zasluženom slalomskom globusu. Bilo je jako kul tome svjedočiti", napisala je Shiffrin.