Sesvečani jedva do bodova protiv Osijeka, umorni Zagreb zabio 40 Rudaru

U dvije subotnje utakmice Paket24 Premijer lige – Lige B, pobjede su, baš kao i u Ligi A, odnijeli domaćini. Dugo Selo svladalo je Moslavinu, a Sesvete Triglav Osiguranje tijesno su pobijedile Osijek.

Sjajna utakmica odigrana je u Sesvetama.Na otvaranju drugog dijela Sesvete Triglav Osiguranje rade niz od 3:1 odlaze na 18:15. I držali su svoje goste na dva do četiri pogotka razlike sve do samog kraja.

Trudili su se gosti iz Osijeka vratiti prednost na svoju stranu, ali to im nije uspjelo. Nisu iskoristili ni posljednju priliku za izjednačenje pa je tako susret završen minimalnom pobjedom Sesvete Triglav Osiguranja, 31:30.

Tin Baković sa šest pogodaka bio je najbolji strijelac domaćina. Filip Perić upisao je devet obrana. Također sa šest pogodaka, najbolji kod Osijeka Marko Maganić. Lovro Frajhaut na vratima osam obrana.

Dugo Selo pobijedilo je Moslavinu sa 29:24. Najbolji strijelac domaćina s osam pogodaka bio je Martin Tomšić. Ivan Poljak na vratima 11 obrana.

Toliko je obrana imao i gostujući vratar Marin Đurica. Josip Jurić-Grgić najbolji strijelac Moslavine sa šest pogodaka.

Posljednja subota studenog bila je rezervirana za tri utakmice 12. kola Paket24 Premijer lige – Lige A. Uspješne su bile ekipe Čakovca, Zagreba i Trogira – sve tri na domaćem terenu.

Čakovčani su u sjajnoj utakmici svladali Goricu, Zagrebaši su nastavili svoj stopostotni niz i pobijedili Rudar, a Trogir je došao do važne pobjede nad vinkovačkom Bjelin Spačvom.

Nakon teške utakmice u Mađarskoj kod PICK Szegeda u Ligi prvaka, Zagrebaši su u svojoj Kutiji šibica ugostili Rudar. I to naporno gostovanje sigurno se osjetilo na početku ove utakmice.

Zagreb je otvorio susret s pogotkom, no nakon toga Rudar radi niz od četiri pogotka i poveo je protiv prvaka Hrvatske u sedmoj minuti (1:4).

No, Zagrebaši se brzo vraćaju u utakmicu. U 10. minuti bilo je 5:5, a do 16. minute odvojili su se na tri pogotka razlike (11:8). Nakon prvih 30 minuta pak bilo je 21:16 za domaće rukometaše.

U nastavku Rudar više nije mogao pratiti ritam Zagreba i razlika se postepeno povećavala. Nakon 15 minuta nastavka bio je 30:22, a pet minuta do kraja bilo je 37:25 za Zagreb.

Nakon isteka 60. minute, na semaforu je pisalo 40:26. Davor Ćavar s devet pogodaka bio je najbolji strijelac Zagreba. Kod Rudara najbolji strijelci Gabrijel Bartolić i Dorian Gorički svaki s pet pogodaka.