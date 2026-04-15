Preminuo je jedan od najvećih igrača u povijesti Kraljevskog kluba: 'Gradio je mit o Realu'

U 97. godini preminuo je jedan od najvećih igrača u povijesti madrdskog Reala, veliki Jose Emilio Santamaria. Branič rođen u Urugvaju nastupao je za tamošnji Nacional prije nego je 1957. prešao u redove Kraljevskog kluba čiji je dres nosio sljedećih devet godina.

Bio je dio legendarne generacije s Ferencom Puškašom, Raymondom Kopom i Alfredom Di Stefanom koja je osvojila prvih šest naslova tadašnjeg Kupa prvaka, današnje Lige prvaka. Tijekom devet godina u Realu, osvojio je četiri naslova prvaka Europe, šest naslova prvaka Španjolske, jedan Kup kralja i Interkontinetalni kup.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zbog sjajne obrambene igre prozvali su ga Zid, a Real je povodom njegove smrti objavio:

- Duboko žalimo zbog smrti jedne od najvećih legendi našeg kluba i svjetskog nogometa. Santamaria je za Real odigrao 337 utakmice i bio dio legendarne momčadi koja je osvojila prva tri izdanja Kupa europskih prvaka.

Biranim riječima o njemu je govorio i predsjednik kluba Florentino Perez: "Santamaría će uvijek biti zapamćen kao jedan od velikih simbola našeg kluba. Bio je dio momčadi koja će ostati u sjećanju svih Madriđana i nogometnih navijača diljem svijeta. Uz Di Stéfana, Puskasa, Genta i Kopu, ta je momčad počela graditi mit o Real Madridu. Santamaría je uvijek bio primjer vrijednosti našeg kluba i do posljednjeg trenutka Real Madrid bio je velika strast njegova života.

Santamaria je poseban i po tome što je jedan od rijetkih igrača koji je na Svjetskom prvenstvu nastupao za dvije reprezentacije - 1954. nosio je dres Urugvaja, a osam godina kasnije branio je boje Španjolske. Trenerska je legenda Espanyola koji je od 1971. do 1977. vodio u 252 utakmice, a bio je i izbornik Španjolske na svjetskoj smotri 1982.