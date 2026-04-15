Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LEGENDA KRALJEVA

Preminuo je jedan od najvećih igrača u povijesti Kraljevskog kluba: 'Gradio je mit o Realu'

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
15.04.2026.
u 13:03

Santamaria je poseban i po tome što je jedan od rijetkih igrača koji je na Svjetskom prvenstvu nastupao za dvije reprezentacije - 1954. nosio je dres Urugvaja, a osam godina kasnije branio je boje Španjolske

U 97. godini preminuo je jedan od najvećih igrača u povijesti madrdskog Reala, veliki Jose Emilio Santamaria. Branič rođen u Urugvaju nastupao je za tamošnji Nacional prije nego je 1957. prešao u redove Kraljevskog kluba čiji je dres nosio sljedećih devet godina.

Bio je dio legendarne generacije s Ferencom Puškašom, Raymondom Kopom i Alfredom Di Stefanom koja je osvojila prvih šest naslova tadašnjeg Kupa prvaka, današnje Lige prvaka. Tijekom devet godina u Realu, osvojio je četiri naslova prvaka Europe, šest naslova prvaka Španjolske, jedan Kup kralja i Interkontinetalni kup.

Zbog sjajne obrambene igre prozvali su ga Zid, a Real je povodom njegove smrti objavio:

- Duboko žalimo zbog smrti jedne od najvećih legendi našeg kluba i svjetskog nogometa. Santamaria je za Real odigrao 337 utakmice i bio dio legendarne momčadi koja je osvojila prva tri izdanja Kupa europskih prvaka.

Biranim riječima o njemu je govorio i predsjednik kluba Florentino Perez: "Santamaría će uvijek biti zapamćen kao jedan od velikih simbola našeg kluba. Bio je dio momčadi koja će ostati u sjećanju svih Madriđana i nogometnih navijača diljem svijeta. Uz Di Stéfana, Puskasa, Genta i Kopu, ta je momčad počela graditi mit o Real Madridu. Santamaría je uvijek bio primjer vrijednosti našeg kluba i do posljednjeg trenutka Real Madrid bio je velika strast njegova života.

Santamaria je poseban i po tome što je jedan od rijetkih igrača koji je na Svjetskom prvenstvu nastupao za dvije reprezentacije - 1954. nosio je dres Urugvaja, a osam godina kasnije branio je boje Španjolske. Trenerska je legenda Espanyola koji je od 1971. do 1977. vodio u 252 utakmice, a bio je i izbornik Španjolske na svjetskoj smotri 1982.
Ključne riječi
nogometaš smrt Real Madrid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Priopćenje Judo saveza

Nepravilnosti bile za vrijeme starog vodstva Saveza, novo nema veze s time! Pokrenuta i interna istraga

Hrvatski judo savez radi na utvrđivanju određenih nepravilnosti koje se odnose na razdoblje 2021. - 2022. te je pokrenuo dodatnu, temeljitu provjeru kako bi utvrdio sve činjenice u razdoblju od 2020. do 2024. godine, a slijedom svega navedenog, za četvrtak je na rasporedu sjednica Upravnog odbora Hrvatskog judo saveza nakon čega ćemo izvijestiti javnost o zaključcima.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!