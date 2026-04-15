Veliki Diego Maradona nije trebao umrijeti? 'Bio je u kući užasa, zapušten i bez skrbi'

U Argentini je počelo novo suđenje liječnicima optuženima za smrt nogometne legende Diego Maradona, a tužitelji tvrde da je bivši kapetan Argentine “prepušten svojoj sudbini”.

Tužiteljstvo optužene opisuje kao "skupinu amatera" koji su, prema navodima, ignorirali brojne znakove pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Maradona je preminuo 2020. godine u dobi od 60 godina, dok se oporavljao od operacije mozga. Sedam članova njegovog medicinskog tima optuženo je za nehajno ubojstvo.

Među optuženima su neurokirurg Leopoldo Luque, psihijatrica Agustina Cosachov, psiholog Carlos Díaz te nekoliko liječnika i medicinskih sestara. Svi oni negiraju krivnju.

Suđenje se odvija u San Isidru, blizu Buenos Airesa, a pred sudom bi trebalo svjedočiti oko 100 svjedoka, uključujući članove njegove obitelji.

Tužitelji tvrde da je Maradona tijekom oporavka bio zapušten u "kući užasa", bez odgovarajuće skrbi i nadzora.

Prijašnji postupak bio je poništen nakon što je jedna od sutkinja sudjelovala u snimanju dokumentarca o slučaju, što je izazvalo veliki skandal i njezinu ostavku.