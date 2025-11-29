Milan svladao Lazio i preuzeo prvo mjesto u Serie A, Luka Modrić odigrao cijelu utakmicu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitavu utakmicu za Milan koji je u 13. kolu minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Lazija zasjeo na vrh ljestvice talijanskog prvenstva.
Jedini gol na utakmici postigao je Rafael Leao u 51. minuti. Toma Bašić igrao je za Lazio do 85. minute.
Vodeći Milan sada ima 28 bodova, jedan više od druge Rome, a tri više od trećeg Napolija, a upravo će Roma i Lazio igrati međusobno u nedjelju. Lazio je osmi sa 18 bodova.
AC Milan igra najdosadniji nogomet u Europi. Igraju iskljucivo na obranu..tzv "katanac" iz 1968 godine...