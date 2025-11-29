Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MINIMALNA POBJEDA

Milan svladao Lazio i preuzeo prvo mjesto u Serie A, Luka Modrić odigrao cijelu utakmicu

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 23:09

Jedini gol na utakmici postigao je Rafael Leao u 51. minuti. Toma Bašić igrao je za Lazio do 85. minute.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitavu utakmicu za Milan koji je u 13. kolu minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Lazija zasjeo na vrh ljestvice talijanskog prvenstva.

Jedini gol na utakmici postigao je Rafael Leao u 51. minuti. Toma Bašić igrao je za Lazio do 85. minute.

Vodeći Milan sada ima 28 bodova, jedan više od druge Rome, a tri više od trećeg Napolija, a upravo će Roma i Lazio igrati međusobno u nedjelju. Lazio je osmi sa 18 bodova.
Ključne riječi
Luka Modrić Milan

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
Pametanumoruludih
23:17 29.11.2025.

AC Milan igra najdosadniji nogomet u Europi. Igraju iskljucivo na obranu..tzv "katanac" iz 1968 godine...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja