Europska zemlja uvodi stare ratne planove: 'Ono što je Rusija učinila u Ukrajini... to ne prijeti samo nama'

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva radi na obnovi povijesnog 'War Booka', tajnog sveobuhvatnog plana koji je posljednji put korišten tijekom Hladnog rata, a korijeni mu sežu još u Prvi svjetski rat. Cilj je pripremiti cijelo društvo, a ne samo vojsku, za mogući veliki sukob u budućnosti. Glavni maršal zračnih snaga i načelnik stožera obrane Sir Rich Knighton otvoreno je potvrdio da se stari ratni priručnik vraća u uporabu, iako u moderniziranom obliku. Upitan izravno hoće li Britanija oživjeti stari plan, Knighton je odgovorio: "Mislim da je to točno". Objasnio je da će novi plan zahtijevati potpuno drugačije razmišljanje o otpornosti cijelog društva. Prema Knightonovim riječima, ruska agresija u Ukrajini i prijetnje kritičnoj podmorskoj infrastrukturi zahtijevaju potpuno drugačiji pristup.

"Ono što smo vidjeli od završetka Hladnog rata jest da je 'mirovna dividenda' iskorištena diljem nacije i društva. Ono što je Rusija učinila u Ukrajini, ono što je Rusija pokazala da može učiniti prema našoj kritičnoj podmorskoj infrastrukturi, to ne prijeti samo nama, već cijeloj Europi i Sjedinjenim Državama. To je ozbiljna prijetnja i zahtijeva da razmišljamo drugačije", poručio je.

Plan je bio detaljan, tajni dokument koji je planirao sve aspekte života u ratu, od mobilizacije vojske, preko upravljanja bolnicama, školama i industrijom, do uvođenja racionalizacije hrane i zaštite civilnog stanovništva. Posljednji put je redovito ažuriran tijekom Hladnog rata, a ukinut je početkom 2000-ih u okviru štednje. Cilj je ugraditi otpornost u obnovu ključne infrastrukture.

"Kada obnavljamo vodovodnu, električnu ili prometnu infrastrukturu, moramo misliti na prijetnju djelovanjem protivnika iznad praga rata, a ne samo na hibridne prijetnje. Moramo ugrađivati otpornost i donositi drugačije odluke i prioritete", poručio je Knighton.

Kazao je i da je važno educirati stanovništvo. "To zahtijeva da se educiramo i pomognemo stanovništvu da razumije te prijetnje te da shvati što ono samo može učiniti kako bi podržalo naciju, a potencijalno i Oružane snage", rekao je, piše Daily Mail.