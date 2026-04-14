Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TAJNI DOKUMENT

Europska zemlja uvodi stare ratne planove: 'Ono što je Rusija učinila u Ukrajini... to ne prijeti samo nama'

Britanija
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
14.04.2026.
u 14:10

Plan je bio detaljan, tajni dokument koji je planirao sve aspekte života u ratu, od mobilizacije vojske, preko upravljanja bolnicama, školama i industrijom, do uvođenja racionalizacije hrane i zaštite civilnog stanovništva

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva radi na obnovi povijesnog 'War Booka', tajnog sveobuhvatnog plana koji je posljednji put korišten tijekom Hladnog rata, a korijeni mu sežu još u Prvi svjetski rat. Cilj je pripremiti cijelo društvo, a ne samo vojsku, za mogući veliki sukob u budućnosti.  Glavni maršal zračnih snaga i načelnik stožera obrane Sir Rich Knighton otvoreno je potvrdio da se stari ratni priručnik vraća u uporabu, iako u moderniziranom obliku. Upitan izravno hoće li Britanija oživjeti stari plan, Knighton je odgovorio: "Mislim da je to točno". Objasnio je da će novi plan zahtijevati potpuno drugačije razmišljanje o otpornosti cijelog društva. Prema Knightonovim riječima, ruska agresija u Ukrajini i prijetnje kritičnoj podmorskoj infrastrukturi zahtijevaju potpuno drugačiji pristup.

"Ono što smo vidjeli od završetka Hladnog rata jest da je 'mirovna dividenda' iskorištena diljem nacije i društva. Ono što je Rusija učinila u Ukrajini, ono što je Rusija pokazala da može učiniti prema našoj kritičnoj podmorskoj infrastrukturi, to ne prijeti samo nama, već cijeloj Europi i Sjedinjenim Državama. To je ozbiljna prijetnja i zahtijeva da razmišljamo drugačije", poručio je. 

Plan je bio detaljan, tajni dokument koji je planirao sve aspekte života u ratu, od mobilizacije vojske, preko upravljanja bolnicama, školama i industrijom, do uvođenja racionalizacije hrane i zaštite civilnog stanovništva. Posljednji put je redovito ažuriran tijekom Hladnog rata, a ukinut je početkom 2000-ih u okviru štednje. Cilj je ugraditi otpornost u obnovu ključne infrastrukture.

"Kada obnavljamo vodovodnu, električnu ili prometnu infrastrukturu, moramo misliti na prijetnju djelovanjem protivnika iznad praga rata, a ne samo na hibridne prijetnje. Moramo ugrađivati otpornost i donositi drugačije odluke i prioritete", poručio je Knighton.

Kazao je i da je važno educirati stanovništvo. "To zahtijeva da se educiramo i pomognemo stanovništvu da razumije te prijetnje te da shvati što ono samo može učiniti kako bi podržalo naciju, a potencijalno i Oružane snage", rekao je, piše Daily Mail

Mladi srušili Orbana: Ovo je najbolji trenutak naših života
Ključne riječi
Rusija rat Velika Britanija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!