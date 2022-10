Sergej Jakirović otvoreno o incidentu u Trebinju: Predstavili su me kao nasilnika, a ovo je prava istina

Prošlo je 660 dana otkada je Sergej Jakirović sjeo na klubu HŠK Zrinjski iz Mostara. Ono što je u tom vremenu ostvario - više je nego poznato. Rušenje rekorda postala je česta disciplina u redovima Plemića. Klub je, možemo to sa sigurnošću reći, narastao u svakom pogledu i danas predstavlja najbolje što Bosna i Hercegovina ima. Motor tog uspjeha u očima većine navijača upravo je Sergej Jakirović. Sjeli smo s trenerom Jakirovićem kako bismo napravili svojevrsnu rekapitulaciju onoga što je obilježilo njegov mandat do sada, ali se i osvrnuli na neke aktualne trenutke.

Iza vas je ljeto puno uzbuđenja. Kako danas, s odmakom gledate na europsku avanturu?

- Gledam s velikim ponosom i ogromnim iskustvom. Pokazali smo kako možemo igrati na visokoj razini jer smo cijelo vrijeme igrali s prvacima država koji su navikli pobjeđivati. Ostvarili smo omjer od četiri pobjede, dva remija i dva poraza u osam utakmica, što je fantastičan skor. Naravno da ostaje žal za onom utakmicom u Bratislavi, kada smo, po svim parametrima, odradili sve kako treba.

Moramo biti svjesni kako iskustvo igra veliku ulogu u takvim utakmicama. Upravo zato smatram da je najvažnije iskustvo koje smo ponijeli iz europskih utakmica ove sezone. Siguran sam da će ono biti od ogromne pomoći Zrinjskom u budućim europskim pohodima.

U ritmu europskih utakmica odgodili ste nekoliko susreta domaće lige. U proteklih mjesec dana igrali ste gotovo stalno u ritmu srijeda-nedjelja. Smatrate li da je odluka o odgodi bila dobra?

- Samo u listopadu odigrat ćemo 9 utakmica, što je stvarno mnogo, ali sami smo to izabrali jer smo željeli usmjeriti maksimalnu koncentraciju na europska iskušenja. Odluke su bile dobre jer sve što smo mogli odigrati, nismo odgađali. Imali smo zahtjevno gostovanje u Kazahstanu i jednostavno nismo bili u prilici biti istodobno na dva mjesta. Drago mi je što smo, unatoč gustom rasporedu, pokazali da i s ovako zahtjevnim ritmom možemo biti vodeća momčad lige.

Kako ste zadovoljni stanjem u momčadi u ovoj fazi sezone?

- Jako sam zadovoljan. Pokazali smo kako nam nije problem ritam svaka tri dana jer smo fizički dobro spremni i sasvim nam dobro ide. Imamo jednak bodovni učinak kao i prošle godine, što je odličan rezultat. Ušli smo u ovu sezonu s jasnim planom i vizijom te sam siguran da ćemo i dalje biti na izrazito visokoj razini.

Ovo je treća sezona u kojoj vodite Zrinjski. Jeste li po dolasku u Mostar mislili da ćete i danas biti trener Zrinjskog?

- Došao sam s velikim respektom i poštovanjem prema klubu i ligi, svjestan da se u Zrinjskom traže pobjede i trofeji. Trebalo mi je neko vrijeme da pohvatam konce i zahtjeve Premijer lige. Klub je u meni i stožeru prepoznao viziju, rad i profesionalizam da napravimo sustav koji će biti ogledalo vrijednosti i idućih godina. Rezultat vidite i sami nakon više od godinu i pol provedenih u Mostaru. Mi smo se identificirali s klubom i klub s nama.

Mostar i Hercegovina su vas prigrlili kao rijetko koga iz svijeta sporta. Koliko vam takva potpora znači?

- Teško je riječima opisati koliko mi to znači. Trebali biste sa mnom proći gradom da vidite kako to izgleda. Svaki put se naježim kad prilazim svojoj klupi kako me tribine dočekaju. Ljude ne možeš prevariti, oni sve vide i osjećaju. Nikad neću zaboraviti ogromnu podršku ljudi koju sam dobio iako prve sezone nismo ušli u Europu. Kao da su znali i prepoznali što će se dogoditi sljedeće sezone. Na tome im iskreno zahvaljujem. Za trenera teško da može postojati veća čast od takve. Vjerujem da ću nastaviti opravdavati tu silnu ljubav i potporu i u budućnosti. Predivno je biti u ovome gradu i upijati sjajnu energiju koju imamo.

Klub je najavio kako želi ići u daljnji razvoj infrastrukture. Koliko bi jedan trening-centar povećao kvalitetu uvjeta za vas i igrače?

- To bi jako mnogo značilo za klub. Kad kažem ljudima da nemamo pomoćni teren, u čudu me gledaju. U isto vrijeme imamo sedam naslova prvaka. Klub se maksimalno trudi omogućiti nam idealne uvjete, ali kad se napravi kamp, ova momčad bit će 50 posto bolja. Ne samo ova nego i sve buduće. Toliki je utjecaj kvalitetne infrastrukture koja vam omogućuje mnoge stvari koje danas nemamo. Važno je da ljudi koji vode Zrinjski ne prihvaćaju dano stanje i uvijek se bore kako poboljšati klub na svakom mogućem području. Na tome sam im i ja zahvalan.

Još očekujemo hibridni travnjak. Bili ste veliki zagovornik provedbe te ideje. Što će to donijeti bh. nogometu?

- Hibridni travnjaci nepovratno će promijeniti domaći nogomet. Donijet će puno brži, dinamičniji i intenzivniji nogomet. Neće patiti tehnička izvedba i moći ćete prezentirati ono što radite na treninzima. Liga neće biti izjednačena jer slabije ekipe neće imati nikakve izglede protiv ekipa koje teže nadigravanju na takvim terenima. Sucima će biti puno lakše suditi, bit će puno manje kontakta jer će igra biti čišća, zdravlje igrača više neće biti u tolikom riziku od loših terena. Još je mnogo prednosti hibridnih travnjaka i veselim se tome.

Imate imidž strastvenog trenera koji "živi" za klub i rezultat. Koliko se emotivno trošite u jednoj utakmici?

- Ja živim nogomet. Onog trenutka kad to izgubim, neću se više baviti ovim poslom. Ako nemate emociju i tenziju u bilo kojem poslu, u životu inače, onda ne možete uspjeti. Inače ne volim zonu komfora jer smatram da sjajne i prave stvari dolaze izvan nje.

Moramo prokomentirati i situaciju u Trebinju. Medijima i društvenim mrežama kruže svakakve informacije i snimke. Klub je stao iza vas. Kako vi komentirate tu situaciju?

- Svjestan sam odjeka koji je dobila situacija koja se dogodila u Trebinju. Žalostan sam ponajprije što moramo o tome govoriti nakon te utakmice. Moram istaknuti nekoliko nepobitnih činjenica. Prije svega, naglašavam kako nisam osoba agresivne naravi i fizički sukobi nisu dio moga svijeta. To naglašavam jer sam svjestan da sam očiglednom i ciljanom manipulacijom predstavljen kao nasilnik, a izvan konteksta sveukupne priče. Smatram da takva tendencija dolazi iz jasnog animoziteta prema Klubu i meni osobno.

Prije svega, nisam nikoga fizički napao u kontekstu tučnjave. To je najveća neistina u ovoj priči. Moja reakcija bila je samoobrana nakon guranja od kapetana Leotara. Prije toga napadnut sam najprije na press-konferenciji pa kasnije i na parkiralištu. Napadnuta je moja ekipa i moj stožer. Reagirao sam u samoobrani i zaštitnički jer ne dopuštam da nas itko fizički ugrožava. To je crvena linija preko koje ne mogu prelaziti.

Moram dodati kako nisam sretan zbog svih tih događaja. Također sam svjestan da ja, kao trener, imam najveću odgovornost i kako fizički sukobi nisu nešto čemu je mjesto u nogometu. Smatram kako je sve dobilo nepotrebnu dimenziju sukoba. Svi mi koji radimo u nogometu znamo da su emocije velike i da nekada strasti prerastu razum. Pozvao bih sve u bh. nogometu da se više posvetimo nogometu, a manje drugim ružnim stvarima. Tek tada će naša liga osjetiti napredak.

Sve ovo ne navodim nipošto kao opravdavanje samoga sebe. Kao što sam rekao, branio sam se i na to imam pravo.

Za kraj, koje su vam ambicije u nastavku sezone? Što nam donosi zimski prijelazni rok?

- Ambicija je uvijek Europa. Naravno da želimo obraniti naslov prvaka, svjesni da je dug put do toga i da neće biti nimalo lako. Konkurencija se pojačala i ima veliku ambiciju skinuti Zrinjski s trona. Mi znamo da imamo kvalitetu za najviše domete. Na nama je tu kvalitetu pokazati na travnjaku i ostvariti željene ciljeve. Što se rostera igrača tiče, mi smo zadovoljni onime što imamo u klubu. Smatram kako smo jako dobro prebrodili odlaske važnih igrača Savića i Bašića iako je njih jako teško zamijeniti. Definitivno je da ćemo imati oči na tržištu te, ako procijenimo da imamo potrebu, dovesti neka nova imena u klub.

