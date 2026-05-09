Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRENER HULLA

Sergej Jakirović nakon remija: Borili smo se za svaku loptu, ali moramo više riskirati

FA Cup - Fourth Round - Hull City v Chelsea
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.05.2026.
u 10:14

"U drugom poluvremenu smo krenuli jako dobro, pritiskali smo ih, ali nažalost, nismo zabili. Na kraju, to je pošten rezultat, kao što sam rekao u četvrtak, ništa se neće odlučiti u prvoj utakmici," kazao je zahvalivši naviačima.

Trener Hull Cityja, Sergej Jakirović pohvalio je navijače "Tigrova" nakon prvog susreta polufinala doigravanja za ulazak u englesku Premier ligu protiv Millwalla koji je završio bez golova.

U prvoj polufinalnoj utakmici Hull City i Millwall su pred 24.623 gledatelja na stadionu MKM odigrali opreznih 0-0. Uzvrat je u Londonu 11. svibnja, a pobjednik će igrati u finalu na Wembleyju protiv boljeg iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.

"Bila je to očekivana utakmica, vrlo teška, borba za svaku loptu, svaki dvoboj na tlu, u zraku", rekao je Jakirović za Hull Live.

"U drugom poluvremenu smo krenuli jako dobro, pritiskali smo ih, ali nažalost, nismo zabili. Na kraju, to je pošten rezultat, kao što sam rekao u četvrtak, ništa se neće odlučiti u prvoj utakmici," kazao je zahvalivši naviačima.

"Bilo je jako bučno i jako posebno. Vrlo posebno, ove posljednje dvije utakmice su bile nevjerojatne. Hvala navijačima."

Šef "Tigrova" je također objasnio svoju odluku o sastavu.

"Razmišljao sam da ćemo imati više igrača na krilima. Više izolacije jedan na jedan, ali posebno u prvom poluvremenu smo bez ikakvog razloga udarali loptu okolo, tako da moramo biti bolji s loptom, bolji u posjedu, više riskirati da bismo bili zadovoljni loptom. To je nešto što moramo poboljšati za uzvratnu utakmicu," poručio je.

Jakirović se osvrnuo i na poništeni gol Millwalla u završnici susreta.

"Bio je to jasan prekršaj. To sam odmah vidio. Ako uzmete igrača s dvije ruke i zavrtite ga oko sebe, to je prekršaj", kazao je.
Ključne riječi
Hull City Sergej Jakirović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!