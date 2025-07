Sergej Jakirović je hit u Engleskoj, pobijedio je i novog premierligaša, navijači su oduševljeni

Sergej Jakirović i njegov Hull City nastavljaju oduševljavati uoči početka nove sezone u Championshipu. U posljednjoj pripremnoj utakmici na svom MKM stadionu, tigrovi su s 2:1 svladali Sunderland, novog člana Premier lige, a bila je to peta pobjeda u isto toliko predsezonskih dvoboja. Engleski mediji pišu o "zaista ugodnoj večeri" i momčadi koja pod Jakirovićem izgleda "organizirano, uvježbano i sigurno u onome što se od nje traži". Nakon što je s Dinamom osvojio dvostruku krunu, a u sezoni potom spasio turski Kayserispor od ispadanja, čini se da Jakirović pobjedničku formulu uspješno prenosi i na engleski nogomet, unatoč tome što nema prethodnog iskustva s vođenjem momčadi u Engleskoj. Golove za pobjedu protiv Sunderlanda postigli su Joseph i Kamara, a momčad je u pet utakmica primila tek dva pogotka.

Njegov dolazak u klub bio je dočekan s određenom dozom nepovjerenja, što nije ni čudno s obzirom na turbulentnu vladavinu vlasnika Acuna Ilıcalıja. Turski medijski mogul poznat je po nestrpljivosti i visokim očekivanjima, a navijačima je još uvijek u sjećanju kontroverzna smjena Liama Roseniora, koji je dobio otkaz nakon što je klub doveo do respektabilnog sedmog mjesta. Nakon njega, neuspješne epizode imali su Tim Walter i Rubén Sellés, pod čijim je vodstvom klub prošle sezone jedva izborio ostanak zahvaljujući boljoj gol-razlici. Jakirović je tako postao šesti trener u Ilıcalıjevoj eri, a navijači su se s pravom pitali je li on samo još jedan u nizu prolaznika.

Međutim, Jakirović je od prvog dana pokazao da ga pritisak ne brine. Na predstavljanju je mirno izjavio kako je svjestan da je posao trenera ovisan o rezultatima. "Ako nemaš rezultate, znaš što će se dogoditi. Za mene je to vrlo jednostavno", poručio je. Vlasnik Ilıcalı otkrio je da je upravo Jakirovićev stil igre u Kayserisporu ono što želi vidjeti u Hullu – napadački, intenzivan i energičan nogomet. Cilj za prvu sezonu jasno je postavljen: plasman u gornju polovicu ljestvice, među prvih deset momčadi. "Ako dođemo do top deset, to znači da ćemo sljedeće godine biti uspješni i da ćemo se poboljšati", izjavio je Ilıcalı, nagovijestivši da bi to bio temelj za napad na Premier ligu.

Čini se da je Jakirovićeva filozofija savršeno sjela momčadi. U pripremnom periodu redom su padali Grimsby Town (1:0), Kasimpaša (1:0), Stockport (1:0) i Istanbulspor (2:1), prije nego što je kao šlag na tortu došla pobjeda nad Sunderlandom. Sam Jakirović ističe kako želi razvijati igrače i forsirati napadački stil s visokim presingom, a rezultati pokazuju da su igrači prihvatili njegove ideje. Navijači, koji su isprva bili skeptični, sada su puni optimizma i nadaju se da je upravo bosanskohercegovački stručnjak čovjek koji će donijeti stabilnost i uspjeh na MKM Stadium. Prvi pravi test slijedi 9. kolovoza, kada Hull City u prvom kolu Championshipa gostuje kod Coventryja, a dotad navijači mogu uživati u savršenom startu i nadi da su dani neizvjesnosti napokon iza njih.