Nije mu baš sjelo

Senzacija iz Srbije: Vučić u nevjerici gleda kako Arapi milijunima pomažu onima koje je on uništio

VL
Autor
Hrvoje Delač
29.11.2025.
u 11:32

Nove vijesti, pomalo senzacionalne, stižu iz Srbije. Naime, Bin Abdulah Bin Sau, saudijski princ, iskazao je interes za preuzimanje Rada te je spreman izdvojiti čak šest milijuna eura

Aleksandar Vučić već godinama koristi sport kao sastavni dio svoje političke i javne strategije, istovremeno ga tretirajući kao sredstvo popularnosti i simbola nacionalnog identiteta. Kao veliki navijač Crvene zvezde, Vučić nerijetko posjećuje utakmice i podržava klub, a njegova nazočnost na stadionima često se interpretira kao jasan signal bliskosti države i slavnog beogradskog kluba.

No, ne odgovara svima takav odnos prema Zvezdi jer mnogi smatraju da pomažući cijelom Zvezdinom kolektivu, ne samo u nogometu, Vučić guši ostale klubove, nerijetko tjerajući ih na gašenje.

Vučić, konstatirali smo, privilegira Zvezdu, ali pritom je otvoren za kakvu-takvu pomoć onim klubovima koji ga podržavaju, ali ako se dogodi da neki klub ili njegovi navijači otvoreno govore protiv vlasti, njima se loše piše.

Jedan od takvih primjera je nogometni klub Rad, klub koji nikad nije bio među najvećima, ali je uvijek bio neka vrsta konstante. Imao je i poznatu školu nogometa iz koje su proizašli Aleksandar Kolarov, Dušan Basta, Milan Borjan, Nikola Žigić…

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Klub je danas daleko od slavnih dana, pao je u potpuni amaterizam, a za to mnogi krive Aleksandra Vučića. Jednom prilikom je Ranko Stojić, financijski direktor tog kluba, izjavio: "Rekao sam navijačima: Ljudi, ako hoćete da vam se pomogne, morate i vi nešto napraviti. Ne da nešto dajete, nego da prihvatite. Delikatna je politička situacija, predsjednik mi je prijatelj i nemojte biti protiv."

Bili su protiv i nije to dobro završilo za njih. Međutim, nove vijesti, pomalo senzacionalne, stižu iz Srbije. Naime, Bin Abdulah Bin Sau, saudijski princ, iskazao je interes za preuzimanje Rada te je spreman izdvojiti čak šest milijuna eura za podmirenje dugova, infrastrukturu i omladinsku školu, piše Mozzartsport. Pismo namjere poslao je preko Nikole Petkovića, aktualnog nogometaša Rada i čovjeka koji ima dobre veze u Saudijskoj Arabiji, gdje je i igrao.

Saudijska delegacija najavila je dolazak u Beograd kako bi se detaljnije upoznala s trenutačnim stanjem i dugovima posrnulog kluba iz Crnotravske. Navijači Rada oduševljeni su ovom vijesti i nadaju se da će doći do realizacije te da će se njihov klub stepenicu po stepenicu vraćati na stare staze slave. S druge strane, mediji u Srbiji pišu da Vučić na sve to gleda s nevjericom.

Ključne riječi
rad Crvena zvezda Aleksandar Vučić

DA
damascus
13:54 29.11.2025.

Za koga je ta vijest napisana, u RH to baš nikoga ne zanima osim možda za skrivene vlasnike s istoka. A da se radi i o amaterizmu na koji svbe više sliči VL vidi se i po priloženoj fotografiji. Halo,, kakve veze imaju ta dvojica sa fotografije sa navodnom viješću. Netko je tu i lud i politički ali in novinarski nepismen.

BJ
Barutanski jarak
12:55 29.11.2025.

briga koga

KE
kermitt
17:03 29.11.2025.

Koga briga srbija i neki njihovi no name klubovi za koje nitko nikad u životu nije čuo nit zna da uopće postoje? To nas u Hrvatskoj apsolutno nikako ne zanima niti će ikad. To nije ni vijest, a kamoli "senzacija". Veća vijest i senzacija nam je koliko je od jučer do danas narasla trava na stadionu na maksimiru nego ova budalaština.

