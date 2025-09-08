Fabjan bi trebao prikočiti a Abi nam radi probleme otkako je izbačen iz kluba

Nakon dvije prospavane noći i atraktivne borilačke priredbe u kojoj je sedam borbi, od ukupno njih 12, završilo nokautom, osnivač i suvlasnik organizacije Fight Nation Championship bio je prilično zadovoljan. Štoviše, evo što nam je Dražen Forgač kazao o svojim prvim utiscima za priredbu koju je u Zagreb Areni, po njegovim riječima, pratilo preko 18 tisuća gledatelja:

- Bio je to najveći "gate" ikada, najveći prihod od ulaznica. Interes medija bio je najveći dosad a društvene mreže srušile su sve rekorde. Osim toga, imali smo uz kavez i dvije najveće legende MMA sporta, Mirka Filipovića i Stipu Miočića.

Po tome tko je sve sjedio u VIP stolicama čini se da je FNC postao događaj kojeg, zbog atraktivnosti borbi i sjajne produkcije, treba vidjeti ali i događaj na kojem, u slučaju nekih, treba biti viđen.

- Imali smo košarkaša Bojana Bogdanovića, rukometaša Igora Karačića, bivšeg ministra Vrdoljaka, tenisačicu Ivu Majoli, glumca Renea Bitorajca... Bila je tu i poduzetnička elita, predsjednici uprava najvećih kompanija i tako redom.

Kad je već pohvalio društvene mreže nismo mogli ne zapitati Forgača da nam ponešto kaže o dva incidenta koje su upravo društvene mreže producirale?

Krenimo od onoga što se dogodilo Mirku Filipoviću odnosno njegovu sinu Ivanu koji je pogođen bocom vode od strane trenera srpskog borca Darka Stošića. I to za vrijeme borbe.

- Taj incident se dogodio pod utjecajem emocija Stošićeva trenera kojeg je svojim ponašanjem isprovocirao Miran Fabjan. Taj odnos je zategnut već više od godinu dana no sve je završilo bez većih posljedica i Stošićev trener se Cro Copu ispričao.

Bez obzira na to što je sa svojim "trash-talkom" i neobuzdanim ponašanjem i dobar promotor FNC-ovih događanja, treba li Miran Fabjan ipak malo prikočiti?

- Treba definitivno. Stošićev trener je ispao negativac jer je Fabijan pretjerao.

A neki se po društvenim mrežama pitaju je li pretjerao i Forgač kada je počeo raditi posao zaštitara dokačivši Abrahama Salimona Area, problematičnog bivšeg borca, nekadašnjeg člana American Top Teama, koji je ušao u takozvanu sigurnu zonu u kojoj ne bi smio biti?

- Otkako je prije godinu i pol izbačen iz kluba, on nam stvara probleme. A izbacili smo ga jer smo imali saznanja da se koristi opojnim drogama. Od tada on dolazi u našu dvoranu, radi probleme, čak pokušava iznuditi i novac s čime je i policija upoznata. Ovaj put je preskočio ogradu i ušao u sigurnu zonu, u prostor u kojem smiju biti samo službene osobe i borci. Kada sam to vidio pokušao sam ga ispratiti van na što me on pokušao dvaput udariti. Radi se o osobi koja ne ti trebala biti na slobodi i koju su zaštitari morali iznijeti iz dvorane jer im je pružao aktivan otpor. Izvan dvorane je predan policiji i vjerujem da će biti kažnjen za izazivanje nereda na sportskom natjecanju - kazao je Forgač.