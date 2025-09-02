Naši Portali
GLAVNA HRVATSKA UZDANICA

Sandra Elkasević ide po novo svjetsko zlato. Kraljici diska glavna konkurentica je nepobjediva

TOP 100 fotografija u 2024. godini
Autor
Damir Mrvec
02.09.2025.
u 18:13

Određena hrvatska atletska reprezentacija koja će nastupiti na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Tokiju

Na predstojećem Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju, Hrvatska će biti zastupljena s osam sportaša. U konkurenciji atletičarki nadmetat će se Sandra Elkasević, Marija Tolj (obje disk), Veronika Drljačić (400 m), Sara Kolak (koplje), dok će u konkurenciji atletičara nastupiti Filip Pravdica, Roko Farkaš (oba dalj), Matija Gregurić (kladivo) i Marino Bloudek (800 m). Blizu nastupa bila je Nina Vuković, ali nije uspjela upasti po rejtingu za utrku na 800 metara.

– Tu se uvijek vrtimo negdje oko brojke osam do deset atletičara na Svjetskim prvenstvima. Bilo bi sigurno jedan putnik više, u ženskom maratonu, ali je Matea Parlov Koštro, europska doprvakinja, odustala zbog obiteljskih razloga – rekao je Mladen Katalinić, prvi operativac Hrvatskog atletskog saveza.

Realno, za medalju će se nadmetati tek Sandra Elkasević. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu bila je četvrta pa s puno motiva dolazi u Japan, da vrati postolje. Imat će opaku konkurenciju u Amerikanki Allman koja je ove sezone nepobjediva. Kubanka Perez nema pravo nastupa pa se tu otvara mogućnost za medalju. Pored Sandre medalju će sigurno napadati Nizozemka Van Klinken, te Kineskinja Feng.

Sara Kolak je lani na Olimpijskim igrama u Parizu bila četvrta, no ovosezonske brojke nisu dobre. U Tokiju dolazi s 29. rezultatom na svjetskoj rang-listi, s hicem 61,20 metara koliko je bacila 24. svibnja ove godine na stadionu Mladost. Pravdica i Farkaš napravit će sve u svojoj moći da se plasiraju barem u finale. Pravdica ove sezone ima skok 8,08 metara što je trenutačno 55. rezultat na svjetskoj rang-listi. Aktualni svjetski juniorski prvak, Roko, u Tokio dolazi tek sa 140. rezultatom – 7,87 metara. Do finala mogu Tolj i Gregurić, ali samo ako će bacati svoje najbolje rezultate. Za Bloudeka bi uspjeh bio plasman u polufinale, kao i za Veroniku Drljačić.

Hrvatska je na SP-ima osvojila ukupno deset medalja, od čega četiri zlatne. Dvostruke svjetske prvakinje su Blanka Vlašić (2007. i 2009.) te Sandra Elkasević (2013. i 2017.). Prvu medalju osvojili smo 2007. u Osaki, a medalje smo osvajali na svakom SP-u sve do 2023. godine kada nismo osvojili nijednu.
