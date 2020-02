Samo će jedni ostati Nepobjedivi: Slabašni Watford stao na kraj moćnom Liverpoolu

Nogometaši Liverpoola ipak će se morati odreći titule Nepobjedivih, na nju će pravo i dalje imati samo Arsenal iz sezone 2003./2004. Redsi su u subotu neočekivano posrnuli s čak 3:0 kod jedne od najgorih momčadi prvenstva, Watforda.

Mrežu gostiju dvaput je zatresao Ismaila Sarr (54. i 60. minuta), dok je posao dovršio Troy Deeney (72.).

Istina, nije Liverpool odigrao tako slabo kao što to možda rezultat govori, dapače, bio je uobičajeno dinamičan i opasan, ali je sreća ovoga puta ispratila borbene domaćine koju su zabili gotovo sve što su mogli i morali.

Statistički gledano, Liverpool je i u subotu imao posjed lopte oko 70%, međutim ta dominacija na kraju naprosto nije ništa značila.

Liverpool je, podsjetimo, do ove utakmice upisao samo jedan remi u 27 nastupa, slutilo je da će ponoviti što je u Premier ligi do sada uspjelo samo momčadi Arsenea Wengera, ali je bajkovitu priču zaustavila sve do jučer najneučinovitija momčad lige (Watford je do sraza s Liverpoolom upisao samo 24 gola).

Ponovimo još jedanput, samo je Arsenal Premier ligu okončao bez poraza, uz 26 pobjeda i 12 remija, te je ta fantastična generacija predvođena Thierryjem Henryjem prozvana The Invincibles (Nepobjedivi, Nepokoreni, Neuništivi, riječ se može prevoditi i uz malo pjesničke slobode).

Watford se ovom pobjedom dočepao 17. pozicije, one koja jamči Premier ligu i naredne sezone, a Dejan Lovren odigrao je čitav susret za goste.