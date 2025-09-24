Sakupljači sportskih sličica ove nedjelje u Splitu doći će na svoje

U nedjelju 28. rujna u Splitu će se održati jubilarni deseti sajam sličica. U organizaciji udruge sakupljača sličica Imam-imam-nemam na taj će način biti nastavljena tradicija koja okuplja postojeće kolekcionare, ali i one koji to tek žele postati. Na toj će se priredbi moći pronaći aktualne kolekcije poput HNL-a, Svjetskog klupskog nogometnog prvenstva, engleske Premier League, košarkaške Eurolige i NBA… ali i starih, a time i posebno vrijednih kolekcija svjetskih i europskih prvenstava održanih prije trideset i više godina.

Mjesto događanja bit će BackBar Plan B na adresi Ulica slobode 16a, a održat će se od 10 do 13 sati. Sajam je zamišljen kao prilika za promociju hobija kojim su se bavili gotovo svi u mladosti, ali su mnogi nastavili sakupljanje i tijekom godina došli do impresivnih kolekcija. Neke danas vrijede i više od dvije tisuće eura!

Poziv vrijedi i za one koji nisu sakupljači, ali kod kuće imaju stare albume i pojedinačne sličice. Donesite ih i možda ćete biti ugodno iznenađeni! Također, svi zainteresirani moći će se učlaniti u udrugu Imam-imam-nemam, a članstvo omogućuje niz pogodnosti, među ostalim kupovinu paketića sličica po promotivnim cijenama.