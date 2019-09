Ryan Bader protiv Cheicka Konga za teškašku titulu, kreće prvo kolo turnira pero kategorije!

Bellator se sa svojim novim američkim izdanjem vraća u kalifornijski San Jose te donosi čak šest vrhunskih borbi u glavnom dijelu eventa. Prvak u dvije kategorije, Ryan Bader, vraća se u akciju i brani titulu u meču protiv Cheicka Konga, a tu su i borbe prvog kola turnira pero divizije.

Bellator 226 pogledajte u izravnom prijenosu u noći sa subote na nedjelju 8. rujna od 4 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u!

Bader vs. Kongo za titulu teške divizije

Prvak dvije Bellatorove divizije, Ryan Bader (27-5), ovog vikenda brani svoju teškašku titulu u glavnoj borbi Bellator 226 priedbe u San Joseu protiv MMA veterana Cheicka Konga (30-10-2). Za 36- godišnjeg prvaka bit će to prvi nastup otkako je u siječnju na Bellatoru 214 za 35 sekundi nokautirao legendarnog Fedora Emelianenka u finalu turnira teške kategorije. Bader uživa od nizu od sedam pobjeda koji se proteže još na njegove dane u UFC-u. Kao član Bellatora u teškoj kategoriji je uz Emelianenka porazio Matta Mitironea i Muhammeda Lawala, dok je u poluteškoj slavio protiv Lintona Vassella i Phila Davisa. Profesionalni omjer trenutačno mu iznosi 27 pobjeda uz pet poraza.

Cheick Kongo je također nanizao impresivan niz pobjeda te je neporažen u posljednjih osam nastupa. Zadnju borbu odradio je u veljači na Bellatoru 216 u Uncasvilleu gdje je nastupio odmah prije Mirka Filipovića i Roya Nelsona. Tamo je jednoglasnom odlukom porazio Vitalyja Minakova u meču za status prvog izazivača teške kategorije. Ovaj 44-godišnji veteran u karijeri je ostvario 30 pobjeda uz deset poraza i dvije neriješene borbe.

Prvo kolo turnira pero divizije

Derek Campos (19-9) se također vraća u akciju protiv Daniela Strausa (26-8) u prvom kolu turnira pero kategorije. Iako je Campos u prethodne tri borbe izgubio, ne osjeća se zbog toga ništa manje samouvjereno. U kavezu ga čeka bivši prvak Daniel Straus koji se oporavio nakon teške prometne nesreće na motoru 2017. nakon koje je morao ponovno učiti hodati. Iako se to činilo nevjerojatno, Straus se vratio u akciju na Bellatoru 219 u ožujku kad je u prvoj rundi na predaju prisilio Shanea Kruchtena.

U ostalim borbama prvog kola turnira pero divizije gledamo borbe između Pata Currana i bivšeg FFC borca Adama Boricsa, Tywan Claxton bori se s Emmanuelom Sanchezom, a Sam Sicilia s Pedrom Carvalhom. Glavni dio programa otvara meč Gastona Bolanosa i Daniela Careyja također u pero diviziji.

Bellator 226

Ryan Bader vs. Cheick Kongo

Daniel Straus vs. Derek Campos

Pat Curran vs. Adam Borics

Tywan Claxton vs. Emmanuel Sanchez

Sam Sicilia vs. Pedro Carvalho

Gaston Bolanos vs. Daniel Carey