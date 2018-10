Rukometašice Podravke u gradu svoje noćne more

Rukometašice Podravka Vegete nakon tri godine stanke ponovno igraju u skupini Lige prvakinja. Prvu utakmicu igrat će u nedjelju (14 sati) na gostovanju kod njemačkog Thüringena.

Riječ je o sastavu koji je u posljednje četiri sezone redovno izborio glavnu rundu Lige prvakinja, tamo gdje su Koprivničanke zadnji put igrale prije deset godina.

Zanimljivo je da su se ova dva sastava četiri puta susretala u skupini Lige prvakinja i sva četiri puta njemački sastav bio je pobjednik.

Najjači u zadnjih 10 godina

Na dva posljednja gostovanja u Thüringenu Podravka je uvjerljivo gubila – deset razlike 2015. godine te 13 razlike 2014. godine. Prava noćna mora.

– Thüringen je ekipa koja u sastavu ima 12 reprezentativki, Austrijanke, Njemice, Slovakinje, Mađarice i Srpkinje i to već puno govori o kvaliteti. Ne znamo kako to izgleda jer one su realno igrale samo domaće prvenstvo i nisu imale nekih jačih utakmica da bismo mogli napraviti neku komparaciju. Imaju fenomenalnu polukontru, tranziciju, brzi centar, ali i odličnu obranu i napad. Sedam godina su prvakinje Njemačke, zadnjih godina u Ligi prvaka, ali očigledno im nešto smeta jer nisu otišle na FINAL 4. U svojoj ligi utakmice rješavaju s po 10-20 razlike, ali da budemo iskreni, tako i mi radimo u Hrvatskoj. Ono što imamo od zadnjih informacija jest da imaju najjaču ekipu u zadnjih 10 godina – istaknuo je Zlatko Saračević, trener Podravke.

Selena Milošević jedna je od tri igračice Podravke, uz Džono i Karlovčan, koje su igrale protiv Thüringena prije tri godine.

– Svako je gostovanje teško. Posebno to vrijedi za Thüringer jer je publika izrazito bučna i ima odličnu ekipu, ali i navijače – istaknula je Selena.

U pogon će i rukometaši PPD Zagreba koji će gostovati u danskom Skjernu (17 sati) u 4. Kolu elitne skupine Lige prvaka.

PPD bez Šušnje i Potočnika

– Slijede nam iznimno zahtjevne tri utakmice – sa Skjernom, Zaporožjem i u Nantesu. Nismo favoriti ni protiv jedne momčadi, ali dat ćemo od sebe sve što možemo. Igramo hendikepirani bez Leona Šušnje i Gregora Potočnika koji su ozlijeđeni – rekao je Lino Červar, trener PPD Zagreba.

Lovro Jotić lani je igrao u danskoj ligi, za Aalborg.

– Sjećam ih se kada smo na mojoj posudbi igrali četiri, pet puta, bilo je i pozitivnih i negativnih rezultata. Doma su zaista jaki, trebat ćemo pripaziti na njihovu polukontru i kontru, i tu vidim našu šansu uz našu gustu 5-1 obranu.