Rosario Central prvak Argentine nakon promjene pravila

Nogometaši Rosario Centrala proglašeni su prvacima Argentine za 2025. godinu nakon što je Argentinski nogometni savez (AFA) promijenio pravila po završetku sezone.

Naime, na sastanku održanom u sjedištu AFA-a u četvrtak odlučeno je kako naslov prvaka pripada momčadi koja je osvojila najveći broj bodova u ovoj kalendarskoj godini, odnosno kada se svim sastavima zbroje bodovi osvojeni i u Aperturi i u Clausuri.

Po tom kriteriju Rosario Central je najbolji sa 66 bodova, četiri više od drugih Boca Juniorsa.

Prema dosadašnjim pravilima, sastav s najviše osvojenih bodova samo je osiguravao nastup u Copi Libertadores sljedeće godine, dok su za naslov prvaka razigravali prvaci Aperture i Clausure.

Za Rosario Central ovo je peti naslov prvaka Argentine, a prvi nakon 1987. godine.