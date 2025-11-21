Naši Portali
NOGOMET

Rosario Central prvak Argentine nakon promjene pravila

Primera Division - Lanus v Rosario Central
RODRIGO VALLE/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.11.2025.
u 01:00

Prema dosadašnjim pravilima, sastav s najviše osvojenih bodova samo je osiguravao nastup u Copi Libertadores sljedeće godine, dok su za naslov prvaka razigravali prvaci Aperture i Clausure.

Nogometaši Rosario Centrala proglašeni su prvacima Argentine za 2025. godinu nakon što je Argentinski nogometni savez (AFA) promijenio pravila po završetku sezone.

Naime, na sastanku održanom u sjedištu AFA-a u četvrtak odlučeno je kako naslov prvaka pripada momčadi koja je osvojila najveći broj bodova u ovoj kalendarskoj godini, odnosno kada se svim sastavima zbroje bodovi osvojeni i u Aperturi i u Clausuri.

Po tom kriteriju Rosario Central je najbolji sa 66 bodova, četiri više od drugih Boca Juniorsa.

Za Rosario Central ovo je peti naslov prvaka Argentine, a prvi nakon 1987. godine.

