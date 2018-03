Koje su boje teniske loptice? Čak ni Roger Federer nije siguran

Jesu li teniske loptice žute ili zelene? To jednostavno pitanje podijelilo je zaljubljenike u tenis na društvenim mrežama.

Jedni tvrde da su žute, drugi da su zelene, a neki su uvjereni da su oboje.

Navijači su potražili odgovor kod Rogera Federera, ali ni najveći tenisač u povijesti nije bio siguran.

- Teniske loptice su žute, zar ne?

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa