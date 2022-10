Rođena sam na isti dan kao i Dražen Petrović i zato mu posvećujem ovu borbu

Da ga nije zadesila zla sudbina još u 29. godinii, legendarni košarkaš Dražen Petrović 22. listopada proslavio bi 58. rođendan. Istog dana svoj 33. rođendan proslavit će najpoznatija hrvatska boksačica Ivana Habazin.

Štoviše, djevojka iz Zlatara tog će se dana boriti za WBC-ov srebrni pojas odnosno status prve izazivačice svjetske prvakinje u velter kategoriji. Borba će se održati u Zaboku a priredba se reklamira kao "Dražen Petrović Memorial".

- Tražeći termin za svoju borbu u Hrvatskoj, odlučila sam se da se ona dogodi u Zaboku, 20 kilometara od mog rodnog grada Zlatara. Zagrebački Dom sportova se preuređuje, Cibonina dvorana nije imala slobodnih termina a Arena nam je bila preskupa pa sam se raspitivala za termine u zabočkoj dvorani. Kada sam vidjela da je subota 22. listopada slobodna, sa zadovoljstvom sam izabrala taj termin, dan mog rođendana - kazala nam je Ivana koja nas je prije mjesec dana nazvala moleći za broj telefona od Aleksandra i Biserke Petrović.

- Kada je moj menadžer Charles Muniz čuo da imam priliku boriti se na svoj rođendan, na dan kada je rođen i legendarni košarkaš, on je predložio da napravimo memorijal. Charles je radio sa Princom Naseemom, Felixom Trinidadom i Antonijem Tarverom, ima bogato iskustvo i zna što ima potencijal za dobru priču. On je to iskomunicirao i sa obitelji Petrović, da se ta borba održi Draženu u čast, i oni su to odmah prihvatili. Uostalom, ima tu još simbolike. Meni će to biti 33. rođendan a Dražen se u NBA ligi proslavio igrajući s brojem tri na dresu New Jersey Netsa.

A ponešto o toj prigodi kazala nam je i sama gospođa Biserka Petrović kojoj će te večeri biti uručen poseban WBC-ov pojas kao dar ove svjetske organizacije za Draženov muzej:

- Znate nama dolazi dosta ljudi koji bi iz ovih ili onih razloga htjeli koristiti Draženovo ime i ne možemo sve odobriti. A ovo nam se pak učinilo zanimljivo. Uostalom, Ivana nam je kazala da se uvijek divila pričama o Draženu i onome što je on za Hrvatsku značio.

Od kada joj je poznato da dijeli rođendan s jednim tako karizmatičnim sportašem kojeg, nažalost, već 29 godina nema među nama?

- Znam ja to već dugo. Uostalom, kao klinka sam imala jednu bijelu majicu s Draženovim likom i brojem tri, s njegovim otisnutim potpisom, i ja sam to stalno nosila.

Te zabočke večeri "Ivana Zlatarska" borit će se sa Australkom Diane Prazak i to za WBC-ov srebrni pojas odnosno za status prve izazivačice svjetske prvakinje. S obzirom da je 11 godina mlađa mnogi očekuju da bi to za 32-godišnju Ivanu trebao biti lak zalogaj.

- Moja suparnica bila je WBC-ova svjetska prvakinja u super pero kategoriji a mi ćemo se boriti u velteru. Protivnica tehnički nije bolja od mene ali je tempaš, prima udarce i ide napred. Jako puno udaraca baca po rundi i ja ne smijem prihvatiti njen stil borbe već, s obzirom da sam viša, moram boksati s distance.

Od posljednje Ivanine borbe prošlo je godinu i pol i to je nešto što joj se ne sviđa.

- Nakon što je Layla McCarter uporno odbijala boriti se samnom, nalazeći za to razne izgovore a jedan je bio i da se ne želi boriti u Hrvatskoj, išli smo po rang listi i čak 19 boksačica, od prve 21, odbilo je našu ponudu.

Gledajući po rang-listama najjačih svjetskih organizacija zapazili smo da Ivana već jest prva izazivačica po WBA i da je na WBC-ovoj ljestvici druga, iza već spominjane Layle McCarter.

- Dobro je da je Prazak prihvatila ovu borbu jer ako nju pobijedim bit ću i službeno prva izazivačica svjetske prvakinje Jessice McCaskill u obje te federacije.

Zanimljivo je da će se događanja u tjednu borbe odvijati na više lokacija.

- S obzirom da će hotel Kaj u Marji Bistrici biti službeni hotel ondje će biti presica i vaganje, javni trening održat će se u Zagrebu a borba u Zaboku.

Uz nju će, kao i obično, biti trener Aleksandar Pupac.

- Moj američki trener Gary Clark nije planirao biti sa mnom u Zaboku jer 29. listopada njegov teškaš Michael Hunter trebao imati borbu protiv Hughiea Furyja, nećaka od Tysona Furyja.

No, kako je ta borba po drugi put otkazana, zbog Furyjeve bolesti, coach Clark sada ima priliku doputovati u Hrvatsku.