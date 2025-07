Rendulić upozorio: Oni su ozbiljna prijetnja! Hajduk si je napravio rupu u momčadi, Livaja ih ne nosi u Europi

Hajduk je u svojoj bogatoj europskoj povijesti dobro upoznao zemlje nekadašnjeg Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR-a), giganta koji je 1989. godine imao 286,7 milijuna stanovnika. Hajduk je tako gostovao u Ukrajini (Krivoj Rog, Dnipropetrovsk, Oleksandria), Rusiji (Dinamo, Torpedo, Zenit), Moldaviji (Zimbru), Gruziji (Dila Gori), Latviji (Skonto), Kazahstanu (Šahter Karagandi, Tobol) i Estoniji (Sillamae), a danas će prvi put nastupiti u Azerbajdžanu.

U toj kolekciji nedostaju mu još Litva, Armenija i Bjelorusija, dok se klubovi iz preostalih bivših sovjetskih republika, Uzbekistana, Kirgistana, Tadžikistana i Turkmenistana, natječu u azijskoj federaciji.

Suparnik bijelima u 2. pretkolu Konferencijske lige bit će Zira iz Bakua, momčad koja je prošloga ljeta izbacila Osijek na jedanaesterce. Zira će Hajduk dočekati na stadionu “8. kilometra” u Bakuu, u areni kapaciteta 11 tisuća mjesta, dom lokalnoga Neftčija i povremeno azerbajdžanske reprezentacije.

Osijek je upozorenje

Vinkovčanin Krunoslav Rendulić (51) nekada je, od 2001. do 2002. godine, bio igrač Hajduka, a u 2004., od ožujka do studenoga, bio je trener azerbajdžanskoga kluba Sabah. U tom smislu najbolje poznaje odnos snaga današnjih suparnika. Je li Zirino izbacivanje Osijeka upozorenje za Hajduk, pitali smo Rendulića.

– Sigurno je upozorenje. Zira je zaista ozbiljna momčad, koja se stvara zadnjih pet godina, tamo je trener (Rašad Sadigov, nap. a.) od 2020., ona stalno dovodi nove igrače. I svake godine se poboljšava. U ovoj godini napredovala je u odnosu na prošlu. Osobito je dojmljiva u obrambenom smislu, čak 18 utakmica u domaćim natjecanjima nije primila gol. Na kraju je Zira bila drugoplasirana iza prvaka Qarabaga, a osvojila je čak 16 bodova više nego u prethodnoj sezoni. To je značajan pokazatelj njezine kvalitete – kaže Rendulić i nastavlja:

– Zira je osobito opasna u tranziciji i prekidima. Ima dosta stranaca, Brazilca, Gruzijca, Francuza, Afrikance, vratar je Portugalac... I razliku na terenu čine upravo ti stranci. Primjerice, brazilski stoper Ruan Renato izuzetno je opasan u ofenzivnom prekidu, svojim je pogocima riješio niz utakmica. Gruzijac Volkovi također je jako dobar u ofenzivnom skoku, sudjelovao je u 17 pogodaka, Gvinejac Soumah u 16 pogodaka prošle sezone. Imaju domaćega desnog beka Alijeva, koji je izuzetno motoričan i opasan, ima strahovitu moć ponavljanja.

Na žalost, Hajduk u ovom trenutku baš ne zrači nekom moći. Momčad je iznenada oslabljena odlaskom Uremovića, a generalka u Linzu nije bila uspješna?

– Za Hajduk je zadnjih godina uvijek tako, uvijek se s velikim očekivanjima gledaju te prve dvije utakmice. Prošle godine razočaranje se dogodilo u druga dva nastupa, protiv Slovaka. Sada Hajduku sigurno ne ide u prilog da je prije ove utakmice prodao svog prvog stopera Uremovića, to pokazuje da se na Poljudu još uvijek traže. Ne vjerujem da sada takvog igrača mogu nadoknaditi tek tako. Sad je trener sigurno na mukama.

Jeste li neugodno iznenađeni da Hajduk u ovoj fazi godine nije značajno ojačan i da već nema formiranu momčad?

– Karačić i Pajaziti za sada su samo prinove, a tek ćemo vidjeti hoće li biti pojačanja, dok se za Ivušića može reći da je pojačanje. Da, malo je neobično da se oni ekipiraju u stručnom kadru, s Vučevićem i Rakitićem, dok na terenu čine to dosta sramežljivo. Osobito nije dobra poruka ova prodaja Uremovića. Ono što mi se ipak sviđa jest to što već ohoho godina rade u tišini. Nema više bombastičnih najava – ističe Rendulić.

No što ako Hajduk zapne na prvoj europskoj prepreci? Kakva bi to bila poruka navijačima?

– Sigurno to ne bi bila dobra poruka. Hajduk je u fazi stvaranja, a Zira je već godinama na okupu, i nije bezazlena. Uvijek je to škakljivo: ako se posklizneš na prvoj prepreci, onda će biti “ovo ništa ne valja”. Međutim, Hajduk igra uzvratnu utakmicu kod kuće i njemu je to prednost i protiv mnogo veće momčadi od Zire. Azerbajdžanci sigurno nisu naučili igrati u tom ozračju. Objektivno, Hajduk je protiv Zire favorit, ali Ziru ne treba doživljavati kao potpunog autsajdera. Ona nije zalutala u Europu – zaključio je Rendulić.

Garcia debitant

Rijedak je slučaj da Hajdukovu momčad u Europu vodi trener, ovom zgodom Urugvajac Gonzalo Garcia, koji do sada nije vodio nijednu europsku utakmicu. Naravno da će sve oči Hajdukovih navijača danas biti uprte u kapetana Marka Livaju, s obzirom na to da je on jedini igrač Hajduka koji je uvijek u formi. Uz malu ogradu: Livaja je za Hajduk u europskim utakmicama u 11 nastupa postigao samo jedan jedini pogodak: protiv Torshavna s Farskih Otoka. I to iz jedanaesterca.

Mogući sastav Hajduka u Garcijinoj omiljenoj formaciji 4-3-2-1: Ivušić – Sigur, Skelin, Šarlija, Hrgović – Capan, Krovinović, Kalik – Skoko, Brajković – Livaja.

Pričuve: Silić, Karačić, Mlačić, Žaper, Pukštas, Pajaziti, Bamba, Benrahou, Šego.

U Splitu su ostali vratar Lučić, na kojega se više ne računa, te oporavljenik Diallo.

Utakmica Zire i Hajduka moći će se pratiti putem Hajdukove televizije (kanal HDTV), na platformi MAXtv.