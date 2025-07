Bivša žena legende šokirala izjavom o razvodu: 'Bio je idealan...' Bizaran razlog ostavio je sve bez teksta

Bivša supruga Kake, Caroline Celico, otkrila je da se razvela od legende AC Milana jer je smatrala da je on "previše savršen" za nju. Celico i Kaka bili su zaljubljeni još od djetinjstva, u braku su proveli deset godina i dobili dvoje djece prije nego što su odlučili da se razvedu. Tvrdi kako je u njihovom odnosu "nešto nedostajalo" upravo zato što je brazilski nogometaš bio "previše savršen". Par se razveo 2015. godine, a oboje su se od tada ponovno vjenčali.

Govoreći o razlogu razvoda, Celico je izjavila, prema pisanju The Suna: "Kaka me nikad nije prevario, dobro me tretirao, dao mi je prekrasnu obitelj, ali ja nisam bila sretna, nešto je nedostajalo. Problem je bio u tome što je on bio previše savršen za mene."

Kaka je, uz to, bio gotovo "previše savršen" i kao nogometaš. Tijekom sjajne karijere igrao je za Sao Paulo, AC Milan, Real Madrid i Orlando City, a za brazilsku reprezentaciju upisao je 92 nastupa. Najbolje trenutke karijere imao je u dresu AC Milana, s kojim je osvojio Ligu prvaka i Zlatnu loptu, nakon čega je prešao u Real Madrid, gdje je imao promjenjiv uspjeh.

Kaka je počeo izlaziti s trenutnom partnericom Carolinom Dias 2017. godine, a zajedno imaju kćer. Četrdesetjednogodišnji bivši nogometaš prošle je godine objavio i da su se zaručili.