Švicarci ostali u čudu zbog Dinamovog protivnika: 'Oni prkose svakom racionalnom objašnjenju'

Nogometaše Dinama sutra od 20 sati na Maksimiru očekuje uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Za razliku od hrvatskog, švicarsko prvenstvo počelo je prošlog vikenda, a Thun je u prvom kolu ostvario visoku 3:1 pobjedu protiv Luzerna. Ne bi tu bilo ništa čudno, da trener Gian-Luca Privitelli nije promijenio čak osam igrača u odnosu na utakmicu s Dinamom.

Nadalje, utakmice s Dinamom i Luzernom prve su za Privitellija u samostalnoj trenerskoj karijeri. Thunu se pred početak sezone predviđala borba za ostanak iako su branitelji naslova. Momčad je napustilo nekoliko ključnih igrača poput kapetana Leonarda Bertonea, a otišao je i trener Mauro Lustrinelli. Prinove u momčadi ne mogu se baš nazvati pojačanjima budući da neki od pristiglih igrača dolaze iz drugogligaškog nogometa.

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Švicarski Berner Zeitung zato je posvetio tekst Thunu i njihovom šokantno dobrom startu sezone.

- U nogometu postoje stvari koje prkose racionalnom objašnjenju. Primjerice, ono što je Thomas Tuchel napravio u polufinalu Svjetskog prvenstva i time upropastio utakmicu. Ili činjenica da je Argentinac Leandro Paredes na cijelom turniru napravio samo devet prekršaja. No još je teže objasniti ono što se dogodilo u subotnjoj utakmici Luzerna i Thuna.

Privitelli je protiv Luzerna izveo rezervnu momčad kako bi najbolje igrače sačuvao za susret s Dinamom i na kraju uvjerljivo slavio iako su pali u rezultatski zaostatak već u drugoj minuti. Strijelci su bili Nico Meier i Nicolas Burgy koji je zabio dva pogotka. "Igrači s prilično skromnim dosadašnjim rezultatima, koji nikada nisu zajedno igrali u ovakvom sastavu, odjednom su počeli diktirati utakmicu. Tražili su izjednačenje i vrlo brzo do njega stigli" - piše Berner Zeitung o podvigu Thuna.

U tekstu ističu kako još ništa nije sigurno i pred Thunom bi još uvijek mogla biti turbulentna sezona, ali početak je puno bolji od očekivanog. "Stvari bi tijekom sezone i dalje mogle postati neugodne za prošlosezonskog senzacionalnog prvaka. Međutim, nakon remija 1:1 protiv Dinama i pobjede u Luzernu, Thun ostaje fenomen švicarskog nogometa".

Zbog Privitellijevih poteza, Švicarci na Maksimir dolaze odmorni i s puno samopouzdanja i takvi se mogu pokazati kao vrlo opasan protivnik.