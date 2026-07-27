Vatreni želi hitno napustiti klub: Spremni su ga prodati unatoč gubitku milijuna

Dominik Kotarski želi napustiti danski Kopenhagen samo godinu dana nakon što je stigao iz grčkog PAOK-a. 26-godišnji hrvatski reprezentativni vratar u Dansku je stigao s velikim očekivanjima. U Solunu je bio jedan od najboljih vratara grčke lige, a plaćen je velikih pet milijuna eura.

U prvoj sezoni je teško podbacio pa je u 51 nastupu primio čak 68 pogodaka. Sezonu su mu obilježile individualne pogreške zbog kojih se našao na udaru navijača te se čini kako bi odlazak bio na obostrano zadovoljstvo. Kopenhagen sigurno neće dobiti odštetu koliku je platio prošle sezone, ali spremni su ga prodati unatoč gubitku.

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Početkom ljeta spominjao se interes grčkog Olympiacosa koji traži zamjenu za Konstantisa Tzolakisa koji bi vrlo skoro trebao prijeći u Hull City. Prvi izbor grčkog velikana ipak je Stefan Ortega, bivši vratar Manchester Cityja. Zagrebački Dinamo također traži vratara, ali za sada nije bilo govora o Kotarskom.

26-godišnji Zabočanin je sa samo 18 godina napustio Dinamo i preselio u nizozemski Ajax. Tamo se nije naigrao pa se vratio u hrvatski nogomet, točnije u Goricu, gdje se prometnuo u jednog od najbooljih vratara HNL-a što mu je donijelo transfer u PAOK. U Grčkoj je branio sjajno te je u 139 nastupa čak 49 puta sačuvao mrežu netaknutom.