Real kiksao protiv Vallecana, Modrić predvodio kraljeve od prve minute kao kapetan

Tjedan dana nakon što je u "El Clasicu" na gostovanju porazio Barcelonu, Real Madrid je u susretu 12. kola Primere na Santiago Bernabeu kiksao odigravši tek 0-0 protiv Rayo Vallecana. "Kraljevski klub" je lomio gostujući sastav, ali nije uspio slomiti Rayo koji je osvojio prvi bod na Santiago Bernabeu nakon 11 uzastopnih poraza. Posljednji bod u Realovom dvorištu Rayo je osvojio u ožujku 2000. godine odigravši 0-0, a nakon toga je nanizao 11 poraza uz razliku pogodaka 42-10.

Real je tijekom susreta imao 63 posto posjeda lopte, a uputio je 22 udarca prema suparničkim vratima pri čemu pet u okvir gola. S druge strane Rayo je uputio tek tri udarca, no niti jedan u okvir Kepina gola. Domaćin je imao i 11 kornera, a suparnik tek jedan. Međutim, nije pomoglo. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić igrao je za Real do 69. minute kada je umjesto njega u igru ušao Rodrygo.

U ranije odigranom susretu Athletic Bilbao je na gostovanju pobijedio Villarreal sa 3-2 umalo ispustivši tri gola prednosti. Gosti su poveli već u drugoj minuti golom Ruiza de Galarreta, da bi Nico Williams u 22. minuti i Inaki Williams osam minuta kasnije doveli Athletic do uvjerljivih 3-0.Sve do same završnice činilo se kako će gosti rutinski do bodova, no uslijedila je "luda" završnica. Gerard Moreno je 86. minuti smanjio, a samo minutu kasnije Alexander Sorloth je zabio za 2-3.

Domaćin je u preostalom vremenu jurnuo po izjednačenje, ali nije uspio zabiti i treći gol u osam minuta koliko se još igralo. Alaves je sa 1-0 pobijedio Almeriju, a identičnim rezultatom je Valencia bila bolja od Granade. Na ljestvici vodi Girona sa 31 bodom, Real Madrid ima 29, a Barcelona 27 bodova.