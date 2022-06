Reakcije naših vaterpolista: Zasluženo smo pobijedili, ali još ništa nije gotovo!

Hrvatski vaterpolski reprezentativci jako su blizu medalje na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti nakon što su u četvrtfinalu svladali reprezentaciju Srbije 14:12.

U jednoj sjajnoj izvedbi Hrvatska Srbiji nije uopće dozvolila odlazak u vodstvo tijekom cijelog susreta. Naši vaterpolisti uvijek su bili u prednosti te tu prednost bez većih poteškoća uspjeli čuvati do kraja utakmice.

🇭🇷 Croatia takes the win over 🇷🇸 Serbia to qualify for the semi-finals💪 #waterpolo #FINABudapest2022 pic.twitter.com/SjQ6P4bZWj