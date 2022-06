Tucak: Vidim emocije kod mlađih, ali treba ih smiriti i uzeti medalju

Hrvatska vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u Budimpešti nadigravši u četvrfinalnom susretu reprezentaciju Srbije 14:12.

Izabranici Ivice Tucka prvi su poveli i diktirali tempo cijelog susreta. Srbija se nekoliko puta vraćala, ali niti jednom u susretu nije bila u vodstvu.

- Mislim da smo izuzetno dobro odigrali i kontrolirali igru od početka do kraja i sasvim zasluženo pobijedili. Čestitke momcima na izvrsnoj igri. Vidim emocije kod nekolicine mlađih igrača, ali treba emocije sada smiriti i uzeti medalju. Ovo je veliki uspjeh hrvatskog vaterpola, osmi put u nizu u polufinalu svjetskog prvenstva. Nitko to do sada nije napravio. Umoran sam, čestitke dečkima, ali pravo tek počinje - izjavio je izbornik Tucak za HRT nakon susreta.

- Dečki su se držali dogovora, ovo što je procurilo kod Mandića, to je zato što je on jedan megaigrač. On je najbolji igrač na svijetu. Njega je stvarno nemoguće čuvati 1 na 1. Momci su ispoštovali dogovor, ali ne samo u obrani nego i u napadu. Zabili smo 14 golova što je stvarno velik broj. Fenomenalna utakmica, ali sada treba mir i čekati protivnika. Vjerojatno će biti Španjolska, ali vidjet ćemo. Ajmo ljudi uzeti medalju! - rekao je Tucak.

Za Hrvatsku su u ovom dvoboju barem po jedan pogodak zabili baš svi koji su bili u zapisniku i nastupili osim vratara. Izbornik je i zbog toga bio ponosan i pohvalio je igrače, a osvrnuo se i na izostanak Rine Burića.

- Morate znati da smo imali igrača manje u rotaciji i to ne bilo kojeg, nego jedinog klasičnog beka. Da smo njega imali on bi ulazio također na centarsku poziciju i tu smo mogli još muke nanijeti. Što je, tu je. Njega još nema, neće ga ni biti s nama, ako Bog da, do finala. - zaključio je Tucak.