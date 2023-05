Rasprava sve češća: Jordan ima više naslova i MVP trofeja, a LeBron je najbolji strijelac u povijesti lige

Otkako su Denver Nuggetsi dominantno izbacili Los Angeles Lakerse u finalu Zapadne konferencije NBA lige s 4:0, u proteklih nekoliko dana u sportskim krugovima je rasprava 'Michael Jordan ili LeBron James' jedna od glavnih tema.

O tome dovoljno govori činjenica i da se u protekla tri dana u nekoliko navrata pojavila na 'trendingu' (među najpopularnijim temama) u svijetu na Twitteru. Bilo je tu pregršt statističkih prikaza, raznih uspoređujućih videoklipova iz igre, anketa te burnih rasprava oko toga tko je najbolji košarkaš u povijesti, ili popularno rečeno GOAT.

Jedan dio košarkaških obožavatelja nakon ispadanja LeBrona Jamesa uoči ovosezonskog velikog finala tvrdi da LeBron ionako nikad nije bio igrač za velike utakmice, što zapravo općenito gledajući nije istina, ali je istina kad ga usporedite s Michaelom Jordanom koji je u svojoj karijeri u NBA finalima imao omjer 6-0, dok je kod Jamesa taj omjer na 4-6.

Druga strana tvrdi da je LeBron u svojim poznijim godinama karijere napravio debelo više nego Jordan. Taj dio košarkaške javnosti ističe da je LeBron sa svojih 38 godina uspio doći do finala Zapada te i dalje pri tome igrao košarku na ekstremno visokoj razini, dok Jordan s 38 godina u redovima Washington Wizardsa nije ulazio ni u doigravanje.

Jordan at 38 Wiz missed playoffs

Kobe at 38 out of league

Shaq at 38 11th man in Boston

Magic at 38 out of the league

Bird at 38 out of the league

Hakeem at 38 Ave 11 PPG



LeBron at 38 averaged 29 PPG and made it to the WCF on one foot.



LEVELS pic.twitter.com/RYbFCaguxq