Raspad sistema u klubu iz HNL-a: 'Igrači su bili u šoku i bez riječi'

Željko Petrović više nije trener Intera iz Zaprešića. Ova odluka stigla je nakon što se grupacija oko menadžera Velibora Kvrgića, koja je ove zime investirala u klub, povukla iz Zaprešića.

- Na žalost, moj je posao u Interu završen. Nazvao me Kvrgić i rekao mi je da zbog neizvjesne situacije uzrokovane koronavirusom više nije u mogućnosti sa svojim partnerima investirati u klub. Moj je ugovor, inače, trajao do 30. svibnja, međutim rekli su mi kako nema potrebe da ostajem u Interu, budući da više neće financirati klub. A oni su me i doveli u Inter, rekli su mi da ne mogu ostvariti ono što su obećali, te da je ovaj sporazumni raskid najbolje rješenje u ovako teškoj situaciji - rekao je Petrović za Sportske novosti.

Petrović je obavijestio kapetana Komnena Andrića i dokapetana Igora Postojnskog koji su, kako kaže, "bili šokirani i ostali bez riječi".

Inter iz Zaprešića već dugo vremena ima financijskih problema. Nedavno je stigao investitor i bolji dani su bili na vidiku, no virus korone sve je upropastio.