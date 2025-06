Rapsodiju Hrvatske pratila je idila zajedništva na tribinama: Taj osjećaj uzimamo zdravo za gotovo

Baš se u ovom periodu, nakon završetka ovako napete domaće ligaške sezone pune naboja, sjetimo koliko je zapravo lijepo iskustvo pratiti utakmice hrvatske reprezentacije u Lijepoj Našoj. Sjetimo se čak i koliko te osjećaje zajedništva uzimamo zdravo za gotovo. Po završetku sezone u kojoj su mnogi nogometni ljubitelji bili protkani podjelama, pa čak i animozitetom, jednostavno je predivno vidjeti ovu reprezentativnu atmosferu u kojoj nogomet radi zapravo ono što radi najbolje - ujedinjuje. A na to smo se itekako dobro podsjetili tijekom treće utakmice vatrenih otkako je Opus Arene. Nakon Turske i Poljske, na red je došla i Češka te su naši reprezentativci u svojem novom slavonskom domu već itekako udomaćili.

Idemo redom. Mora se priznati da se na dan utakmice baš i nije moglo toliko izraženo u Osijeku primijetiti da se održava jedna od dvije najvažnije kvalifikacijske utakmice vatrenih za Svjetsko prvenstvo. Izgledao je to kao jedan sasvim običan radni ponedjeljak u najvećem slavonskom gradu. Tek su se nakon podneva mogli u tragovima po gradu nazirati popularni hrvatski kvadratići. Što se utakmica bližila, ulice, kafići i restorani su se sve više popunjavali ljudima s obilježjima hrvatske reprezentacije. Konobari, šankeri i kuhari su, naravno, imali znatno više posla nego što je to inače slučaj ponedjeljkom. Tražile su se slavonske delicije na svakom uglu, čak su i nas Hrvati koji su stigli iz drugih krajeva zemlje, a i šire, ispitivali za preporuke gdje mogu pronaći najbolji kulen ili najbolji čobanac.

Od otprilike 16 sati i 30 minuta atmosfera se u gradu počela dobrano zagrijavati, posebice na osječkoj Tvrđi te u samom centru grada. Razne grupe su se mogle čuti s navijačkim pjesmama, a zapalila se i poneka baklja. Razgovarali smo s brojnim hrvatskim navijačima koji su pristigli doslovno iz svakog djelića Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Austrije, Švicarske, Švedske, Danske, Irske, pa čak i Australije. Nije nas iznenadila činjenica da nam je većina njih rekla da je došla vidjeti Luku Modrića jer, kako kažu, tko zna koliko će ga još puta moći vidjeti u najdražem dresu. Ne samo da su ga vidjeli na djelu, nego su mogli zajedno i gromoglasno s ostatkom stadiona slaviti i njegov pogodak.

Iako su se vrata Opus Arene otvorila u 18 sati i 45 minuta, već od 16 sati nadalje navijači su počeli dolaziti u prsten stadiona dolaziti. Već do trenutka otvaranja vrata okruženje stadiona je bilo fantastično popunjeno, a sve u uobičajenom vatrenom 'štimungu' - domoljubni, poglavito Thompsonovi hitovi, pivo i maksimalan optimizam. Mogli smo vidjeti razne lude navijačke 'outfite', od hrvatske verzije Shreka sve do češkog Kralja lavova, a posebno je u dušu dirnuo jedan navijač koji je pristigao u reprezentativnom dresu nedavno preminulog Nikole Pokrivača.

Ispred Opus Arene smo se podružili i s nekoliko čeških navijača. Ukupno smo popričali s njih desetak, a na pitanje o njima najdražem hrvatskom nogometašu svi osim jednog su naveli Modrića, onom jednom preostalom najdraži je Andrej Kramarić, baš sinoćnji strijelac prvog pogotka Hrvatske protiv Čeha.

- Osijek je malen grad, očekivali smo da će se igrati u nekom većem gradu ili da će se možda igrati uz more pa da se možemo i okupati. Lijepo je sve tu. Ljudi su odlični prema nama, svi kažu da nam žele maksimalnu sreću u kvalifikacijama, osim utakmica s vama. Jedino što nam se ne sviđa je parking ovog stadiona ne mogu vjerovati da kao navijači koji smo platili ulaznicu ne možemo ući na parking stadiona. Baš nas je to iznerviralo - rekao nam je 25-godišnji Pavel koji je pristigao s ekipom iz Brna, a poručili smo mu da se nadamo da će ga svojom izvedbom iznervirati i hrvatski nogometaši, i gotovo smo sigurni da su u tome i uspjeli.

Ono što su naši navijači napravili na stadionu popratilo je što su hrvatski nogometaši napravili na terenu. Bila je to rapsodija navijanja, od gromoglasne himne, preko još glasnije "Zovi, samo zovi", potom "Viva Croatia", "Mi Hrvati", "Moja Domovina", a i "Inati se Slavonijo". Svakom novom pjesmom više od 12 tisuća navijača je pjevalo sve glasniji, do točke da je bilo teško ne naježiti se. Nakon otužne atmosfere protiv Turske i iznimno dobre atmosfere Poljske, ova najnovija utakmica na Opus Areni nam je dala nešto 'milijun puta' bolje, dala nam je atmosferu za pamćenje, sukladno čudesnoj izvedbi vatrenih.