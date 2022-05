Rangersi izborili odlučujuću utakmicu protiv Hurricanesa

Već u prvoj trećini sastav iz New Yorka je trasirao put prema slavlju. Vodio je 2-0 golovima Motte i Zibanejada, a dodatno se domaćin osigurao početkom druge dionice kada je za 3-0 poentirao Chytil.



U drugoj trećini postignuta su još tri pogotka pa je tako Carolina smanjila na 1-3 pogotkom Skjeia, na 4-1 je podigao novim golom Filipa Chytil, dok je u Trocheck vratio nadu gostima smanjivši na 2-4.

THE NEW YORK RANGERS WIN!!! pic.twitter.com/gmpi9uX4uT — New York Rangers (@NYRangers) May 29, 2022

No, u posljednjih 20 minuta nije bilo pretjerane drame, a New York Rangers su posao dovršili kada je 12 minuta prije kraja Panarin s igračem više postavio konačnih 5-2. Dodajmo i kako je Carolina dominirala u udarcima (39-25), ali to se na kraju reflektiralo na konačan rezultat.

Odlučujuća sedma utakmica igra se u noći s ponedjeljka na utorak, a domaćin će biti Carolina.



U finalu Istoka od ranije pobjednika ove serije čeka Tampa Bay, aktualni NHL prvak. Podsjetimo i kako su finale Zapadne konferencije već osigurali Colorado i Edmonton.