Rakitić poludio zbog kritika: 'Ako on ne zna igrati nogomet, ja ću igrati ping-pong'

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnja zvijezda Barcelone, Ivan Rakitić, stao je u obranu mladog veznjaka Pabla Martína Páeza Gavire, poznatijeg pod nadimkom Gavi. Posljednjih je mjeseci španjolski reprezentativac bio na udaru kritika. Krajem 2023. godine pretrpio je tešku ozljedu koljena i forma mu kasni za ostatkom momčadi pod vodstvom Hansija Flicka. Rakitić je u španjolskom Cadeni COPE gostovao kao komentator utakmice Lige prvaka u kojoj je Barcelona s 4-0 svladala Borussiju Dortmund.

Mladi Španjolac se vratio na terene početkom akutalne sezone, dakle nakon gotovo godinu dana pauze. Igra sve bolje, a poboljšanje njegovog učinka osobito je bilo vidljivo tijekom prošloga mjeseca. Međutim, to nije zaustavilo zamjerke koje su zasmetale i samom nogometašu. "Mnogi su rekli da ne znam igrati nogomet, ali oni nemaju pojma o ovom sportu", poručio je Gavi.

"Volim Gavija. Veliki sam fan takvih tipova s karakterom i jasnim stavom. To puno govori o njegovoj mentalnoj snazi. On je pravi spektakl – uvijek bi bio u mojoj ekipi. Ako mi netko kaže da on ne zna igrati nogomet, ja ću od sada igrati ping-pong", rekao je Ivan Rakitić. Zatim se osvrnuo na sukob Raphinhe i pomoćnog suca tijekom utakmice s Real Betisom. Situaciju su pokušavali smiriti Hansi Flick i Marc-Andre Ter Stegen.

"S Ter Stegenom sam dijelio svlačionicu godinama i volio bih vidjeti kako je izgledao njihov razgovor. Siguran sam da su našli rješenje za dobrobit momčadi, ali takve stvari se jednostavno ne smiju događati", rekao je Rakitić. U Barcelonu je došao 2014. godine i proveo je šest sezona u Kataloniji. Osvojio je s njima brojne trofeje uključujući Ligu prvaka, La Ligu i Kup kralja.