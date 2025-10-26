Radošević briljirao pod košem, Roberson promašio šut za produžetak

U sasvim gledljivom i zanimljivom derbiju domaće SuperSport Premijer lige, košarkaši Splita u Draženovu domu domogli su se vrlo vrijednih bodova. Nakon uzbudljive završnice, žuti su pobijedili Cibonu 88:85 u predstavi s kojom je onih 2000 gledatelja moglo biti zadovoljno. A bili bi još zadovoljniji da su njihovi miljenici pobijedili no to se ovaj put, što zbog objektivnih a što zbog subjektivnih čimbenika, nije dogodilo.

A jedan od tih objektivnih razloga bila je predstava centra Leona Radoševića (24 koša) koji u ovakvom izdanju, ako to može češće isporučiti, zaslužuje i poziv izbornika Tomislava Mijatovića.

- Leon nam da je sigurnost kako na terenu tako i u svlačionici i njegova je želja da ostane do kraja sezone. On je, dan prije, imao malo lošiju utakmicu protiv Cluja pa je u ovoj utakmici bio motiviraniji i došao je do punog izražaja - ustvrdio je trener pobjedničkog sastava Dino Repeša koji je pohvalio i zagrebačku (Ciboninu) publiku:

- Pohvala za atmosferu. Ni kao trener Cibone ni Cedevite ne pamtim ovoliko ljudi osim protiv Partizana i Zvezde.

Zahvaljujući raspištoljenom Jordanu (i kašnjenju Robersona), koji je u prve četiri minute zabio četiri trice, Splićani su otišli na "plus sedam" (7:14). No, našli su domaćini načina da uhvate priključak (17:17) a potom i da povedu (25:23).

Nakon toga, sve do pred kraj prvog poluvremena odvijala se rovovska bitka. A onda je na scenu stupio centar Splićana Leon Radošević koji je od vodstva Cibone 39:36 do odlaska na odmor (43:49) zabio 10 koševa i pri tome uhvatio i dva napadačka skoka.

Po povratku s velikog odmora, tricom Kučića, gosti odlaze na najvećih "plus devet" (43:52) no i to Cibona uspijeva dostići i preokrenuti (65:62). Ponajprije zahvaljujući nizu koševa Hepe ali i igri s dva razigravača (Radovčić, Šiško).

No, kod 71:70 kreću Cibonini problemi pod košem. Najprije peti prekršaj zarađuje najviši igrač na terenu Lončar a potom zbog petog prekršaja mora i drugi centar Rudan (kod 74:77). Sve to natjeralo je trenera Rudeža da izvadi slovenskog razigravača Šiška da bi mogao u igru uvesti Hepu kao lažnog centra. Jer, kao što je poznato u domaćem prvenstvu na parketu istovremeno mogu biti dvojica stranaca a u ovom slučaju su to bili Hepa i Roberson.

- Polivalentni Hepa je čak i dobro odigrao na petici, i time dokazao zašto je u ovoj momčadi, no nama su tri igrača bila vani i to je Splitu olakšalo put do pobjede. Inače, ta kombinatorika s brojem stranaca na parketu zahtijeva dozu koncentracije pri čemu ja za takve odluke konzultiram svoje suradnike. Naravno da je otežano kada ne možeš na parketu imati tri stranca kao u Fibinim utakmicama. No, svi ti igrači su moji i svi oni mogu nešto dati i ja ne radim razliku između Barta i Robersona.

Baš u tom razdoblju, žuti odlaze na prvu dvoznamenkastu prednost u utakmici (74:84) a kako je to bilo tri minute i 40 sekundi prije kraja to je i zapečatilo pobjednika. Doduše, nije da cibosi nisu pokušavali pa su sedam sekundi prije kraja, kod 85:88, imali napad za produžetak. Trener Rudež je pozvao minutu odmora i Cibona je došla do otvorenog šuta no Roberson iz kuta, iz odlično odigrane akcije, nije pogodio za produžetak.

- Došli smo u Zagreb sa samopouzdanjem iz subotnje pobjede nad Clujem - kazao je Dario Drežnjak na kojeg se nadovezao trener Dino Repeša:

- Bila nam je to druga utakmica u 24 sata pa smo u načinu na koji želimo igrati imali uspona i padova. Preko 30 minuta smo kontrolirali utakmicu i naša unutarnja igra bila je prisutna do trenutka kada smo prestali dodavati visokim igračima iz nepoznatih razloga. No, na kraju smo iznudili neka bacanja a da smo ih sve pogodili mogli smo i lakše pobijediti. Da nismo zaslužili ovu pobjedu možda bi Roberson zabio posljednji šut.

Čak tri Cibonina igrača nisu dočekala završnicu utakmice zbog pet prekršaja a konačni omjer slobodnih bacanja bio je 37 za Split naprama 10 za Cibonu.

- Cibona tako igra, tako dolazi do bodova. Uostalom, tako je dobila puno jači Dijon. Tako i mi moramo igrati s Partizanom i Clujom i ja uvijek kažem svojim igračima da u takvim utakmicama moramo potrošiti 30 do 35 prekršaja jer ako se takav suparnik razigra onda nam spasa više nema.

No, nisu baš svi u tome objašnjenju uspjeli vidjeti opravdanje za takvu razliku u dosuđenim prekršajima (34 naprama 20) pa se je jedan član Cibonina vodstva zapitao:

- Možete li zamisliti da netko Zadru u Višnjiku dosudi ovoliko više prekršaja i bacanja nego gostima.

A to doista nije lako zamisliti. Ali možemo zamisliti Robersona da pogađa otvorenu tricu za produžetak. No, i kao svojevrsni tragičar on je odigrao solidnu utakmicu (19 koševa, po četiri asista i osvojene lopte). Slične učinkovitosti bio je i Kamaka Hepa (15 koševa) a dvoznamenkast je bio još i Radovčić (12 koševa, 6 asista) dok je nešto suzdržaniju utakmicu odigrao Žan Mark Šiško (5 koševa, 4 asista).

Kod žutih prednjačio je već spomenuti Radošević (24 koša), Jordano se isticao šuterski (17) a Amerikanac Myers (12 koševa) je uz Radoševića (9) bio igrač s najviše iznuđenih prekršaja (7).