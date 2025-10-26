Naši Portali
Derbi pripao žutima

Radošević briljirao pod košem, Roberson promašio šut za produžetak

Marko Lukunić/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
26.10.2025.
u 21:53

Cibonini pristaše žalili su se na kriterij suđenja koji je donio čak 27 slobodnih bacanja više za Split čiji je trener Repeša na to kazao da Cibona naprosto tako igra, vrlo agresivno

U sasvim gledljivom i zanimljivom derbiju domaće SuperSport Premijer lige, košarkaši Splita u Draženovu domu domogli su se vrlo vrijednih bodova. Nakon uzbudljive završnice, žuti su pobijedili Cibonu 88:85 u predstavi s kojom je onih 2000 gledatelja moglo biti zadovoljno. A bili bi još zadovoljniji da su njihovi miljenici pobijedili no to se ovaj put, što zbog objektivnih a što zbog subjektivnih čimbenika, nije dogodilo.

A jedan od tih objektivnih razloga bila je predstava centra Leona Radoševića (24 koša) koji u ovakvom izdanju, ako to može češće isporučiti, zaslužuje i poziv izbornika Tomislava Mijatovića.

- Leon nam da je sigurnost kako na terenu tako i u svlačionici i njegova je želja da ostane do kraja sezone. On je, dan prije, imao malo lošiju utakmicu protiv Cluja pa je u ovoj utakmici bio motiviraniji i došao je do punog izražaja - ustvrdio je trener pobjedničkog sastava Dino Repeša koji je pohvalio i zagrebačku (Ciboninu) publiku:

- Pohvala za atmosferu. Ni kao trener Cibone ni Cedevite ne pamtim ovoliko ljudi osim protiv Partizana i Zvezde.

Zahvaljujući raspištoljenom Jordanu (i kašnjenju Robersona), koji je u prve četiri minute zabio četiri trice, Splićani su otišli na "plus sedam" (7:14). No, našli su domaćini načina da uhvate priključak (17:17) a potom i da povedu (25:23).

Nakon toga, sve do pred kraj prvog poluvremena odvijala se rovovska bitka. A onda je na scenu stupio centar Splićana Leon Radošević koji je od vodstva Cibone 39:36 do odlaska na odmor (43:49) zabio 10 koševa i pri tome uhvatio i dva napadačka skoka.

Po povratku s velikog odmora, tricom Kučića, gosti odlaze na najvećih "plus devet" (43:52) no i to Cibona uspijeva dostići i preokrenuti (65:62). Ponajprije zahvaljujući nizu koševa Hepe ali i igri s dva razigravača (Radovčić, Šiško).

No, kod 71:70 kreću Cibonini problemi pod košem. Najprije peti prekršaj zarađuje najviši igrač na terenu Lončar a potom zbog petog prekršaja mora i drugi centar Rudan (kod 74:77). Sve to natjeralo je trenera Rudeža da izvadi slovenskog razigravača Šiška da bi mogao u igru uvesti Hepu kao lažnog centra. Jer, kao što je poznato u domaćem prvenstvu na parketu istovremeno mogu biti dvojica stranaca a u ovom slučaju su to bili Hepa i Roberson.

- Polivalentni Hepa je čak i dobro odigrao na petici, i time dokazao zašto je u ovoj momčadi, no nama su tri igrača bila vani i to je Splitu olakšalo put do pobjede. Inače, ta kombinatorika s brojem stranaca na parketu zahtijeva dozu koncentracije pri čemu ja za takve odluke konzultiram svoje suradnike. Naravno da je otežano kada ne možeš na parketu imati tri stranca kao u Fibinim utakmicama. No, svi ti igrači su moji i svi oni mogu nešto dati i ja ne radim razliku između Barta i Robersona.

Baš u tom razdoblju, žuti odlaze na prvu dvoznamenkastu prednost u utakmici (74:84) a kako je to bilo tri minute i 40 sekundi prije kraja to je i zapečatilo pobjednika. Doduše, nije da cibosi nisu pokušavali pa su sedam sekundi prije kraja, kod 85:88, imali napad za produžetak. Trener Rudež je pozvao minutu odmora i Cibona je došla do otvorenog šuta no Roberson iz kuta, iz odlično odigrane akcije, nije pogodio za produžetak.

- Došli smo u Zagreb sa samopouzdanjem iz subotnje pobjede nad Clujem - kazao je Dario Drežnjak na kojeg se nadovezao trener Dino Repeša:

- Bila nam je to druga utakmica u 24 sata pa smo u načinu na koji želimo igrati imali uspona i padova. Preko 30 minuta smo kontrolirali utakmicu i naša unutarnja igra bila je prisutna do trenutka kada smo prestali dodavati visokim igračima iz nepoznatih razloga. No, na kraju smo iznudili neka bacanja a da smo ih sve pogodili mogli smo i lakše pobijediti. Da nismo zaslužili ovu pobjedu možda bi Roberson zabio posljednji šut.

Čak tri Cibonina igrača nisu dočekala završnicu utakmice zbog pet prekršaja a konačni omjer slobodnih bacanja bio je 37 za Split naprama 10 za Cibonu.

- Cibona tako igra, tako dolazi do bodova. Uostalom, tako je dobila puno jači Dijon. Tako i mi moramo igrati s Partizanom i Clujom i ja uvijek kažem svojim igračima da u takvim utakmicama moramo potrošiti 30 do 35 prekršaja jer ako se takav suparnik razigra onda nam spasa više nema.

No, nisu baš svi u tome objašnjenju uspjeli vidjeti opravdanje za takvu razliku u dosuđenim prekršajima (34 naprama 20) pa se je jedan član Cibonina vodstva zapitao:

- Možete li zamisliti da netko Zadru u Višnjiku dosudi ovoliko više prekršaja i bacanja nego gostima.

A to doista nije lako zamisliti. Ali možemo zamisliti Robersona da pogađa otvorenu tricu za produžetak. No, i kao svojevrsni tragičar on je odigrao solidnu utakmicu (19 koševa, po četiri asista i osvojene lopte). Slične učinkovitosti bio je i Kamaka Hepa (15 koševa) a dvoznamenkast je bio još i Radovčić (12 koševa, 6 asista) dok je nešto suzdržaniju utakmicu odigrao Žan Mark Šiško (5 koševa, 4 asista).

Kod žutih prednjačio je već spomenuti Radošević (24 koša), Jordano se isticao šuterski (17) a Amerikanac Myers (12 koševa) je uz Radoševića (9) bio igrač s najviše iznuđenih prekršaja (7).
