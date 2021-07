Muškarac ispričao kako mu je supruga dala do znanja da spava s drugim: Koristila se modernim metodama...

Neimenovani muškarac podijelio je vlastito iskustvo o razvodu braka s korisnicima Reddita. Kako priča u svojoj objavi, on i supruga su se odlučili razdvojiti, ali papiri za razvod braka još uvijek nisu bili potpisani. Za razliku od njega koji je pokušavao prebroditi taj težak period sam, supruga je pronašla novog partnera, prenosi The Sun.



Htjela mu je to dati do znanja, pa je smislila moderan način. "Ne znam tko je jadniji, ona ili njezin novi tip. Još uvijek nismo službeno rastavljeni", napisao je i ispričao da je promijenila e-mail za prijavu na Netflix računu iz njegovog u onaj od ljubavnika, a kako bi mu se i on barem na neki način obratio, promijenio je korisničko ime koje je onda stajalo u službenoj poruci Netflix tima. "Bok, spavam s tvojom bivšom ženom."



Korisnici su stali na njegovu stranu, potez objasnili kao nezreo i nepotreban i predložili su mu da kontaktira Netflix i objasni da se njegovim računom koristi netko treći.



"Barem ne moraš više nikada biti s osobom koja je tako toksična", napisao je netko za njegovu suprugu.



Foto: Redddit.com

