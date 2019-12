Prva ovosezonska pobjeda Ryoyua Kobayashija

Japanska zvijezda Ryoyu Kobayashi, nadmoćni pobjednik Svjetskog kupa skijaša skakača u prošloj sezoni u kojoj je ostvario 13 pobjeda u tom natjecanju, u nedjelju je na 140-metarskoj skakaonici u njemačkom Klingenthalu stigao do svog prvog trijumfa u pokušaju obrane Velikog kristalnog globusa.

Kobayashi je bio vodeći nakon prve serije sa 136,5 metara, da bi u drugoj seriji skočio 134 metra i za tri boda nadmašio Austrijanca Stefana Krafta, spriječivši ga da poveže dvije pobjede, nakon što je prije tjedan dana slavio na natjecanju u Njižnom Tagilu. Kraft je imao dva ujednačena skoka od 134 i 134,5 metara.

Treće mjesto i svoje prvo postolje u Svjetskom kupu osvojio je 21-godišnji Norvežanin Marius Lindvik (131 i 134,5 m).

Pobjedom u Klingenthalu Ryoyu Kobayashi je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa od Norvežanina Daniela Andrea Tandea, koji je podbacio i osvojio tek 18. mjesto. Kobayashi nakon pet od 30 predviđenih natjecanja ima 290 bodova, drugi je Stefan Kraft s 276, a Tande je treći s 273.

Prije Novogodišnje turneje, koja će tradicionalno započeti u Oberstdorfu 30. prosinca, skakače očekuju još dva natjecanja u švicarskom Engelbergu, sljedeće subote i nedjelje, 21. i 22. prosinca.

SK - ski skokovi, Klingenthal (140 m)

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 277,0 (136,5/134,0 metara)

2. Stefan Kraft (Aut) 274,0 (134,0/134,5)

3. Marius Lindvik (Nor) 269,5 (131,0/134,5)

4. Philipp Aschenwald (Aut) 269,2 (135,0/132,5)

5. Karl Geiger (Njem) 266,1 (132,0/132,0)

6. Yukiya Sato (Jap) 265,2 (128,5/140,0)

7. Johann Andre Forfang (Nor) 260,4 (132,0/131,5)

8. Peter Prevc (Slo) 258,4 (133,5/132,0)

9. Piotr Zyla (Polj) 258,3 (129,5/133,5)

10. Kamil Stoch (Polj) 258,1 (128,5/132,0)

11. Robert Johansson (Nor) 255,9 (133,5/130,5)

12. Gregor Schlierenzauer (Aut) 252,3 (135,0/125,5)

13. Anze Lanisek (Slo) 249,0 (128,5/129,5)

14. Dawid Kubacki (Polj) 247,9 (126,5/131,0)

15. Markus Eisenbichler (Njem) 244,8 (124,0/132,0)

...

SK - ukupno (5/30)

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 290

2. Stefan Kraft (AUT) 276

3. Daniel-Andre Tande (NOR) 273

4. Karl Geiger (GER) 237

5. Philipp Aschenwald (AUT) 214