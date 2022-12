Proslavljeni vatreni: Bayern će teško pustiti Gvardiola iz Njemačke, Livaković ima priliku života

Koliko će Svjetsko prvenstvo u Kataru utjecati na zimski prijelazni rok, koji počinje 1. siječnja 2023., spremaju li se transferi od "sto plus" milijuna eura i mogu li se zvučnim prelascima nadati hrvatski reprezentativci? Na ova pitanja nema jednoznačnoga odgovora. Tako na primjer mladi hrvatski nogometni menadžer u usponu Dženis Mujičić tvrdi da "upravo Svjetsko prvenstvo uvijek vuče za sobom velike transfere nogometaša", dok primjerice naš bivši reprezentativac, danas menadžer Jurica Vranješ smatra da "veliki klubovi ove zime neće ići u golema ulaganja nego da će ih čuvati za ljeto".

Dženisa Mujičića pitali smo sprema li se ove zime transfer njegova štićenika, mlade Hajdukove zvijezde Stipe Biuka.

– Za Biuka postoji interes nekoliko klubova, a do sada je samo Bordeaux bio došao s ponudom. Prije Božića javio mi se Strasbourg, od prije se za Stipu zanimaju Fiorentina, Augsburg, Club Brugge... Očekujem da bi se priča oko Biuka mogla "otvoriti" negdje za dvadesetak dana – kaže Mujičić.

A što je s reprezentativcima koji su osvojili broncu u Dohi? Primjerice, hoće li netko ove zime zagrabiti u blagajnu i istresti sto milijuna eura za zvijezdu Leipziga Joška Gvardiola?

Cijena neće padati

– Joško je jedan od igrača koji je dosegnuo astronomski visoku tržišnu vrijednost, no ne očekujem da će netko od velikih europskih klubova sada ići u tako golemu investiciju – kaže Vranješ i nastavlja:

– Prvenstva u Engleskoj i Španjolskoj nastavljaju se ovih dana, a tu su klubovi koji bi eventualno bili spremni platiti tu visoku odštetu za Joška. Vjerujem da će oni pričekati ljeto s kupnjom Gvardiola, jer njegova tržišna vrijednost sigurno neće padati, a Leipzig nije klub koji bi se žurio s prodajom budući da mu novac nije prijeko potreban. Leipzig je i dalje u igri za naslov prvaka u Njemačkoj, a i igra Ligu prvaka (u osmini finala s Manchester Cityjem, nap. a.).

Iako se često nagađa o interesu Real Madrida, Chelseaja, Tottenhama... za Gvardiola, Vranješ tu pridodaje i njemačkoga velikana.

– Nekako mi se čini da će Bayern teško dopustiti da Gvardiol ode iz Njemačke. Bayern svakako spada u najveće klubove Europe, a kako je Gvardiol sigurno ambiciozan i želi osvojiti Ligu prvaka, Bayern je jedan od klubova u kojemu bi mogao ostvariti tu svoju ambiciju – dodao je Vranješ.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 01.12.2022., stadion Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, skupina F, 3. kolo, Hrvatska - Belgija. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Vruća roba među reprezentativcima je Dominik Livaković. Vranješ tvrdi da je upravo nadolazeći prijelazni rok za Dominika prilika života.

– Ako ne sada, kada će? – pita se Vranješ pa pojašnjava:

– Dominiku svaka čast za ono što je pokazao na Svjetskom prvenstvu! Njegova je odšteta deset milijuna eura, što je popriličan iznos za vratara koji će uskoro navršiti 28 godina (9. siječnja, nap. a.), jer klub koji bi ga kupio na recimo tri-četiri godine vjerojatno bi želio kasnije nešto na njemu i zaraditi. Naravno, tu je i još jedan važan detalj: kamo god išao, Dominik s pravom očekuje status prvoga vratara, i ništa ispod toga.

A što ako ove zime ne dođe ponuda za Livakovića?

– Ne znam zašto bi se na to gledalo kao na nešto loše. Livaković je godinama jedan od najvažnijih Dinamovih stupova, kao što je to nekada bio Ladić, koji je cijelu karijeru ostao u Dinamu. Pa čak i ako se dogodi da Dominik krene Ladićevim putem, na to bih gledao s odobravanjem. Pa Dinamo danas spada u velike klubove na karti Europe, a to bi istodobno značilo i da je Livi ovdje sretan – dodao je Vranješ.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia's Dominik Livakovic celebrates after the match as Croatia progress to the semi finals REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS

Ugovor istječe na ljeto

Kako gledate na poziciju Josipa Brekala? Je li mu potrebna promjena sredine kako bi se vratio u reprezentaciju?

– Brekalo je, slušajući svoje savjetnike, donio neke pogrešne odluke; najprije odlaskom u Torino pa potom ostankom u Wolfsburgu. Zbog toga je propustio najvažnije natjecanje svoje karijere i sada zbog toga nije u dobroj poziciji za transfer. Brekalu sljedećega ljeta istječe ugovor s Wolfsburgom te bi već 1. siječnja mogao potpisati za drugi klub – objasnio je Vranješ.

Od ostalih osvajača bronce transfer se možda sprema Mariju Pašaliću – iz Atalante u Borussiju Dortmund.