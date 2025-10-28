Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ZLATNI OLIMPIJAC

Proslavljeni Hrvat ispričao životnu dramu: Bio sam blizu smrti i pao u nesvijest zbog jakog udara

Koeln: Susret Hrvatske i Islanda na Europskom prvenstvu u rukometu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.10.2025.
u 14:10

U Švicarskoj rođeni Slatinčanin živi 36 godina, a prvi put je progovorio o životnoj drami koja ga je snašla početkom ove godine. Naime, Perkovcu je početkom godine puknula aneurizma...

Goran Perkovac proslavljeni je bivši hrvatski rukometaš te izbornik, trener je to koji je skoro 30 godina radio u Švicarskoj, u klubovima i reprezentaciji. U Švicarskoj rođeni Slatinčanin živi 36 godina, a prvi put je progovorio o životnoj drami koja ga je snašla početkom ove godine. Naime, Perkovcu je početkom godine puknula aneurizma...

- Početkom godine pukla mi je aneurizma. Napravio mi se balončić na krvnoj žili i sam udar je bio jak. Od pet stupnjeva jakosti, ja sam imao četvrti. Bio sam blizu smrti, da se više ne vratim. Kad se to dogodilo, bio sam u stanu, sam. Odjednom mi se počelo mračiti. Vidio sam da ću pasti i brzo sjeo dolje. Izgubio sam potom svijest. Brzo sam nazvao kćer kad sam kasnije došao k sebi. Došla je hitna, odvezla me u Vinogradsku, 20 dana sam bio u bolnici i na svu sreću sve je na kraju ispalo dobro - rekao je Perkovac za Net.hr

Za hrvatsku reprezentaciju osvojio je zlatnu medalju u Atlani 1996. godine, te svjetsko srebro i europsku broncu. U dresu Hrvatske zabio je 300 pogodaka u 192 utakmice, a igrao je na poziciji lijevog vanjskog. 

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet Goran Perkovac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja