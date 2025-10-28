Proslavljeni Hrvat ispričao životnu dramu: Bio sam blizu smrti i pao u nesvijest zbog jakog udara

Goran Perkovac proslavljeni je bivši hrvatski rukometaš te izbornik, trener je to koji je skoro 30 godina radio u Švicarskoj, u klubovima i reprezentaciji. U Švicarskoj rođeni Slatinčanin živi 36 godina, a prvi put je progovorio o životnoj drami koja ga je snašla početkom ove godine. Naime, Perkovcu je početkom godine puknula aneurizma...

- Početkom godine pukla mi je aneurizma. Napravio mi se balončić na krvnoj žili i sam udar je bio jak. Od pet stupnjeva jakosti, ja sam imao četvrti. Bio sam blizu smrti, da se više ne vratim. Kad se to dogodilo, bio sam u stanu, sam. Odjednom mi se počelo mračiti. Vidio sam da ću pasti i brzo sjeo dolje. Izgubio sam potom svijest. Brzo sam nazvao kćer kad sam kasnije došao k sebi. Došla je hitna, odvezla me u Vinogradsku, 20 dana sam bio u bolnici i na svu sreću sve je na kraju ispalo dobro - rekao je Perkovac za Net.hr.

Za hrvatsku reprezentaciju osvojio je zlatnu medalju u Atlani 1996. godine, te svjetsko srebro i europsku broncu. U dresu Hrvatske zabio je 300 pogodaka u 192 utakmice, a igrao je na poziciji lijevog vanjskog.