Izbornik Sigurdsson preko noći ostao bez tri ključna igrača, Ljevar na velikom ispitu

Rukometaši Hrvatske okupili su se jučer u Zagrebu gdje će odraditi nekoliko treninga uoči puta u Švicarsku gdje će 30. listopada i 1. studenog odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske. Prva se igra u Bernu, druga u Luzernu, gradu u kojem za tamošnjeg prvoligaša igra Marin Šipić, kružni napadač.

Šipić: igrat ću doma

- Igrat ćemo u novootvorenoj dvorani. Mi smo u kao klub prvi igrali u toj dvorani i moram priznati da izgleda jako lijepo. Može primiti 4500 gledatelja i u derbiju protiv Suhra bila je puna. Nadam se da će biti puna i na utakmici Hrvatska – Švicarska. Koliko sam čuo ulaznice su išle dobro u prodaji. Vjerujem da će biti puno i naših navijača - rekao je Marin Šipić.

Kakva je Švicarska?

- Jako dobra. Ima dosta igrača koji igraju u inozemstvu, ali imaju sjajnog izbornika Amdy Schmida. Igrao sam s njim zajedno u Kriensu, u njegovoj zadnjoj igračkoj sezoni. Sjajno smo se slagali i zahvaljujući njegovim asistencijama postigao sam jako puno pogodaka. Morat ćemo dobro pripaziti i na mog suigrača iz luba, Lucu Sigrista koji igra u velikoj formi. Na zadnjoj utakmici postigao je šest pogodaka iz osam šuteva - istaknuo je Šipić.

Dobro, ni Vi niste bili loši – devet pogodaka iz 12 šuteva?

- Ne žalim se. Bila je neizvjesna utakmica, deset minuta prije kraja smo gubili ali smo na kraju pobijedili.

Imate ozljedu na šuterskoj ruci?

- Ništa, strašno,. Igrat ću sto posto – zaključio je Marin Šipić.

No, neki neće igrati. Od prvobitnih pozvanih igrača nema Zvonimira Srne koji se ozlijedio na nedjeljnoj utakmici, te Tina Lučina i Luke Cindrića. Kako ne bi ostao samo na jednom srednjem vanjskoj izbornik Dagur Sigurdsson naknadno je pozvao Filipa Vistoropa koji igra u njemačkom Wetzlaru, te Davor Gavrića iz Zagreba.

- Jako je dobar osjećaj biti opet skupa. Zadnji puta smo bili okupljeni u svibnju. Švicarci su čvrsta momčad, imaju jako dobrog izbornika, puno igrača koji igraju u Bundesligi, njih 10-12, dobro rade posljednjih nekoliko turnira, nisu možda top, ali imaju dobre rezultate, tako da očekujem teške utakmice, igramo u gostima, bit će dobro. Što se tiče taktike, meni će fokus biti samo kako pobijediti utakmicu. Nećemo ništa novo isprobavati er imamo premalo zajedničkih dana, premalo treninga. Promjene nakon SP su se dogodile, međutim dosta dobro smo postavili neka pravila, barem smatram, i nisam zabrinut. Imamo malo problema s balansom obrane i napada i to je ponekad problem na turniru. Nije da samo ja volim brži rukomet, već se sport razvija u tom smjeru i ako pokažeš slabost, da ne možeš biti dobar u tranziciji napadačkoj ili obrambenoj, možeš biti siguran da će drugi to iskoristiti protiv tebe. Imamo igrače za takav rukomet, međutim svjestan sam i problema koje imamo s ravnotežom obrane i napada. Važno je u pravom trenutku pronaći pravi ritam. Tome ćemo težiti - istaknuo je izbornik.

Ovo će biti dobra uvertira uoči europskog prvenstva. Hrvatska će igrati u Malmöu, a s nama su u skupini Švedska, Nizozemska i Gruzija. Samo dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje.

- Švedsku kod kuće bit će teško pobijediti. Nizozemska ima jako dobru momčad, imaju nekoliko svjetskih igrača. Bit će to dosta neizvjesna skupina - zaključio je Sigurdsson.

Ivan Martinović propustio je bog ozljede kvalifikacijske utakmice protiv Češke za odlazak na europsko prvenstvo 2026. pa će tek u četvrtak prvi put kao kapetan povesti srebrne sa svjetskog prvenstva.

- Prelijep osjećaj, velika čast i privilegija je biti kapetan. Jedva čekam tu prvu utakmicu kao kapetan. Zdrav sam, nema ozljeda i jedva čekam sve, samo da krene. Ove utakmice bit će nam dobra priprema za sljedeće europsko prvenstvo. Švicarci imaju iskusnog trenera, Andyja Schmida, analizirat ćemo sigurno ove utakmice i vidjeti kako će biti.

Kako vam je u Veszpremu?

Novi je grad, novi sistem, meni je još sve novo. Mislim da općenito dobro igramo,ali treba tu još puno popraviti što se tiče Lige prvaka, ima prostora – naglasio je Martinović.

Jest se možda čuli s prijašnjim kapetanom, Domagojem Duvnjakom.

-Čujemo se, sigurno ću ga zvat i pitati ga kako se osjeća sada kad više nije među nama – zaključio je Martinović.

Problem na srednjem vanjskom

Izostanak Srne, Cindrića i Lučina napravit će sigurno velike probleme Sigurdssonu jer će sada biti jako teško složiti vanjsku liniju. Nitko ne voli gubiti, čak ni prijateljske utakmice, pa će Sigurdsson napraviti sve kako bi se iz Švicarske vratio s pozitivnim rezultatima. Za očekivati je da će na srednjem vanjskom početi Ivan Martinović. On će sigurno dobiti prednost ispred Vistoropa. Desno će igrati Maraš, a lijevo Leon Ljevar. Drugog rješenja na lijevom vanjskom jednostavno nema. Na toj poziciji Sigurdssonu je ostao još samo Gavrić, te Mamić koji igra prvenstveno u obrani. Za Ljevara će to biti ispit može li se ili ne može na njega računati za europsko prvenstvo. U dosadašnjem dijelu sezone Ljevar sjajno igra. S 24 pogotka najbolji je strijelac Europske lige, nakon dva odigrana kola. Igrajući za ljubljanski Slovan postigao je dvaput po 12 pogodaka. Na crti će biti Šipić, a na krilima Mandić i Šoštarić. Od tri vratara sasvim je svejedno hoće li početi Kuzmanović, Mandić ili Špikić. Sva trojica dobro brane u Bundesligi.