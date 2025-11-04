Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
Poslušaj
Prijavi grešku
PETEROSTRUKI PRVACI

Procurili detalji senzacionalne utakmice Hrvatske, protivnik vatrenih teško da može biti veći

Croatia v Brazil - Quarter Final - FIFA World Cup- Doha.
Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM/ABA
1/2
VL
Autor
Hina
04.11.2025.
u 11:35

Brazil bi mogao igrati sa Francuskom 28. ožujka u američkom gradu Foxboroughu, a tri dana kasnije s Hrvatskom u Orlandu, također u SAD-u, izvijestili su brazilski mediji. Ta informacija nije službeno potvrđena.

Brazil želi u ožujku igrati prijateljske utakmice s Francuskom i Hrvatskom u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, rekao je u utorak Rodrigo Caetano, koordinator muških reprezentacija u Brazilskom nogometnom savezu. On je medijima u toj južnoameričkoj zemlji iznio plan priprema Brazila za Svjetsko prvenstvo koje u lipnju počinje u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

"U ožujku, tijekom FIFA-inog termina, želimo igrati s europskim momčadima. Suparnici će biti određeni nakon završetka kvalifikacija u Europi, ali voljeli bismo igrati sa Francuskom i Hrvatskom", rekao je Caetano čije riječi prenose novine O Dia.

Brazil bi mogao igrati sa Francuskom 28. ožujka u američkom gradu Foxboroughu, a tri dana kasnije s Hrvatskom u Orlandu, također u SAD-u, izvijestili su brazilski mediji. Ta informacija nije službeno potvrđena.

Izbornik Brazila je Carlo Ancelotti, koji je do prošlog ljeta bio trener hrvatskom kapetanu Luki Modriću u Real Madridu. Brazil, peterostruki prvak svijeta, plasirao se na Svjetsko prvenstvo kao peti u južnoameričkoj skupini iza Argentine, Ekvadora, Kolumbije i Urugvaja.

Hrvatska je pobijedila Brazil boljim izvođenjem jedanaesteraca u četvrtfinalu posljednjeg Svjetskog prvenstva 2022. godine. Ancelottijev zadatak je osvojiti pehar iduće godine.

Brazil će, nakon provjere protiv europskih suparnika u ožujku, nastaviti s pripremama u lipnju u Teresopolisu, gradu udaljenom 90 kilometara od Rio de Janeira. Na stadionu Maracana planira odigrati jednu prijateljsku utakmicu kako bi "ojačao vezu s navijačima".

"Nastojat ćemo odigrati prijateljsku utakmicu prije puta na Svjetsko prvenstvo. Svoje pripreme ćemo zaključiti još jednim prijateljskim ogledom u SAD-u", rekao je Caetano.

Ključne riječi
Brazil reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja