Priznao je je li ga Dinamo zaista nagradio zato što je Hajduku oduzeo titulu

Od sezone 2004./2005., kada je HNK Hajduk posljednji put osvojio prvenstvo Hrvatske, Splićani su najbliže tituli prvaka bili u sezoni 2008./2009. kada im je san o naslovu raspršen u Vinkovcima.

Toga 15. ožujka 2009. godine, Hajduk je u Vinkovce došao, predvođen trenerom Antom Mišom, s bodovnom prednosti ispred Dinama. Znali su da im je probuđena momčad Cibalije nezgodan suparnik, ali i isto tako da bi gubitkom bodova u Vinkovcima ugrozili san o prvaku Hrvatske.

Majstor slobodnjaka

Na njihovu žalost, dogodilo se ovo drugo jer su Splićani poslije podjele bodova u Vinkovcima pali i na kraju završili drugi iza Dinama. Ostat će zapisano kako je glavni “krivac” za gubitak dva boda u Vinkovcima, a možda i gubitak titule – Tomislav Pavličić.

Taj ljevonogi majstor prekida pokazao je igračima Hajduka i vrataru Danijelu Subašiću zašto je tih godina važio za ponajboljeg izvođača slobodnih udaraca.

Poslije jedanaest godina Pavličić je odlučio i progovoriti o nekim stvarima kada je riječ o toj utakmici, a prije svega o tome je li zbog pogotka Hajduku i bodovima koje je Cibalia uzela u posljednjim minutama susreta nagrađen od Zdravka Mamića.

Naime, tih dana po Vinkovcima se govorilo da je Pavličić od gazde Dinama na poklon dobio dres Dinama, ali i novčani poklon. Spominjala se i novčana “čestitka” od petnaestak tisuća kuna.

– Dan–dva nakon te utakmice rečeno mi je da ću dobiti poklon od Dinama zbog toga pogotka i činjenice što smo zaustavili Hajduk. Mislio sam da od toga nema ništa, niti sam to iskreno i očekivao, ali poklon je ubrzo zaista i došao. Dobio sam dres Dinama koji sam odmah poklonio mome ocu koji je bio povjerenik Dinama za Vinkovce. Iz Zagreba je stiglo i još puno lijepih i srdačnih pozdrava – rekao je znakovito Pavličić.

Prisjećajući se te utakmice, kazao je kako je Hajduk dominirao na terenu 75 minuta i da su možda trebali i ranije riješiti utakmicu. Bila je to odlična momčad Hajduka u kojoj su igrali Subašić, Buljat, Vejić, Strinić, Andrić, Tomasov, Ibričić, Kalinić…

U zadnjih petnaestak minuta momčad Cibalije se oslobodila pritiska te su i oni imali nekoliko prilika za pogodak. Splićanima je na ruku išao i rezultat od 1:0 te su ih od nova tri boda, i rekordne desete pobjede trenera Miše u nizu, dijelili samo minute. A, onda je u 89. minuti napravljen prekršaj na dvadesetak metara od vrata Subašića, devet godina poslije heroja navijača cijele zemlje.

Loptu je namjestio Pavličić i majstorski je smjestio u lijevi kut vrata iza Subašića. Malo je poznato kako ga je nekoliko minuta prije trener Stanko Mršić htio zamijeniti ali nije, upravo zbog prekida. I pogodio je.

– Za Cibaliju sam dao pedesetak pogodaka, ali taj mi je svakako jedan od najdražih. Bio je on i posebno emotivan za mene. Naime, nekoliko dana prije te utakmice s Hajdukom smo igrali i Kup u kojem smo izgubili 1:4.

Najviše me pogodilo u toj utakmici što su navijači Hajduka našim navijačima oteli transparent Ultras Novo Selo i zapalili ga. To je dio grada gdje sam odrastao i gdje i danas živim i to me je jako povrijedilo. Sam sebi sam tada rekao da ću im to vratiti, ali nisam niti sanjao da će to biti tako brzo i tako bolno – rekao je Pavličić.

Izgubili drugo mjesto

Sve poslije te utakmice sada je već povijest jer je Hajduk očigledno psihološki pao i počeo gubiti bodove. To je iskoristio Dinamo i osvojio još jednu titulu prvaka Hrvatske. Cibalia se u pauzi prvenstva pojačala pa su u sljedećoj sezoni osvojili treće mjesto, odmah iza Dinama, i tada su po mnogima igrali najljepše u Hrvatskoj. Drugo mjesto izgubili su u zadnjem kolu u Osijeku. U te dvije godine, koje su navijačima Cibalije ostale u posebnom sjećanju, Pavličić je iz slobodnjaka zabijao i Dinamu, Rijeci…

– Taj slobodni udarac i prekidi bili su nešto po čemu sam zaista bio prepoznatljiv. To se svakako vježba, što sam i ja radio kada god sam mogao, ali to je i nešto što jednostavno moraš imati. Na sreću ja sam imao to nešto i samo sam taj slobodnjak dalje uvježbavao što se vidjelo i toga dana na stadionu. Poseban je to doživljaj kada zabiješ jedan takav gol, koji je izjednačujući i koji je postignut u 90. minuti. Zaista nešto nezaboravno – istakao je Pavličić.

On je poslije sezone za pamćenje Cibalije prešao u Maribor s kojim je igrao i euronatjecanja. Igrao je još i šest mjeseci u jednom mađarskom drugoligašu, a onda su ga pogodile ozljede. Po oporavku, odlučio je nastaviti s amaterskim nogometom tako da i dalje igra za NK Dilj iz Vinkovaca koji se natječe u Međužupanijskoj ligi.

I tu važi za jednoga od najboljih igrača, a i dalje ga krase prekidi igre. I dalje zabija iz slobodnih udaraca. U međuvremenu je uplovio i u trenerske vode tako da ima položenu UEFA B licenciju te radi i kao voditelj Škole nogometa NK Dilja koji bilježe sve bolje rezultate na raznim natjecanjima.