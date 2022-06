Prije godinu dana se borio za život, a sada mu brojni Englezi nude milijune

Danski 30-godišnji nogometaš Cristian Eriksen, koji je prije manje od godinu dana doživio srčani zastoj i bio reanimiran tijekom nastupa za svoju reprezentaciju na Euru, na meti je nekolicine engleskih premierligaša nakon uspješnog povratka nogometu u dresu Brentforda, a engleski mediji kao glavne interesente navode Manchester United, Tottenham i Everton.

Eriksenu je u tijelo ugrađen minijaturni defibrilator, zbog čega je morao raskinuti ugovor s milanskim Interom, čiji je igrač bio u trenutku prošlogodišnjeg nemilog događaja na Parken stadionu u Kopenhagenu, jer talijanski zakonu ne dopuštaju osobama s takvim uređajima profesionalno bavljene sportom.

Nakon što je prošao proces rehabilitacije i dokazao da je fizički ponovno spreman za igranje na najvišoj profesionalnoj razini, Eriksen je u siječanjskom prijelaznom roku potpisao ugovor s londonskim premierligašem Brentfordom do kraja sezone.

Za svoj novi klub je debitirao 26. veljače, a već u trećem nastupu je ubilježio prvu od četiri asistencije, dok je u četvrtom postigao pogodak u gostujućoj pobjedi (4-1) nad Chelseajem. Eriksen je za Brentford odigrao 11 utakmica u Premier ligi, a u njih deset je imao punu minutažu. "Pčele" su se bez problema zadržale u elitom društvu osvojivši 13. mjesto, a u 11 Eriksenovih utakmica Brentofrd je osvojio 22 boda od 46 s koliko je momčad završila sezonu.

S obzirom na Dančev značajan doprinos Brentford je Eriksenu ponudio novi ugovor kojim bi postao najbolje plaćeni igrač momčadi, ali u borbu za usluge 30-godišnjeg ofenzivnog veznjaka uključili su se i drugi premierligaši.

Tako bi Frank Lampard vrlo rado vidio Eriksena u plavom Evertonovom dresu, nakon što je liverpoolski klub uspio u završnici sezone zadržati mjesto u eliti engleskog klupskog nogometa.

Nema sumnje da Eriksen nije ravnodušan ni prema interesu koji je iskazao menadžer Tottenhama Antonio Conte, jer je Danac u Spursima ostavio najdublji trag u karijeri, odigravši 305 utakmica u kojima je postigao 69 pogodaka i ubilježio 90 asistencija.

No, Eriksena bi u svojoj momčadi volio imati i novi trener Manchester Uniteda Erik ten Hag. Nizozemčev adut je veza koju je uspostavio s danskim reprezentativcom tijekom njegovog povratka nogometu, kad mu je dopustio da se priključi treninzima Ajaxa iz kojeg je stigao na Old Trafford.

Da je potpuno spreman i dalje igrati na najvišoj razini Eriksen je dokazao i u reprezentativnom dresu u koji se vratio s dva pogotka u ožujskim prijateljskim dvobojima s Nizozemskom i Srbijom, a prije dva dana je imao punu minutažu u pobjedi 2-1 protiv Francuske na Stade de Franceu u 1. kolu Lige nacija.