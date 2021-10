Preminuo legendarni menadžer Rangersa Walter Smith

Aktualni škotski nogometni prvak Rangers objavio je u utorak kako je u 74. godini preminuo jedan od njegovih najuspješnijih menadžera u povijesti i bivši škotski izbornik Walter Smith.

Smith je u dva navrata samostalno vodio Rangers, od 1991. do 1998. te od 2007. do 2011. godine, a tijekom tih mandata 10 je puta osvajao naslov prvaka Škotske uz pet kupova te šest liga kupova. Uspješniji od njega bio je samo Bill Struth, koji je vodio klub od 1920. do 1954. (18 naslova prvaka, 10 kupova i dva liga kupa).

U Rangers je Smith stigao 1986. godine nakon što je na svjetskom prvenstvu u Meksiku bio pomoćnik tadašnjeg škotskog izbornika Alexa Fergusona. U prvih pet godina na Ibroxu Smith je bio asistent Graemea Sounessa, da bi zatim samostalno preuzeo momčad i osvojio sedam uzastopnih naslova prvaka.

Uslijedile su četiri godine (1998-2002) na klupi engleskog premijerligaša Evertona s kojim nije imao uspjeha, da bi od prosinca 2004. do siječnja 2007. bio škotski izbornik te je u tom periodu vodio 16 utakmica ostvarivši sedam pobjeda, pet remija i četiri poraza, no nije uspio odvesti reprezentaciju na SP u Njemačku 2006.

Godine 2007. Smith se vratio u Rangers s kojim je osvojio još tri naslova prvaka, a 2008. je odveo momčad i do finala Kupa UEFA u kojem je izgubio od Zenita iz Sankt Peterburga.

"Gotovo je nemoguće objasniti što je Walter značio svima nama u klubu. On je bio utjelovljenje svega što bi Ranger trebao biti. Njegov karakter će još dugo živjeti u sjećanju sviju s kojima je radio kao menadžer", kazao je predsjednik Rangersa Douglas Park.