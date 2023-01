Preminulo 18-godišnje čudo od djeteta, njezina smrt šokirala je cijeli borilački svijet, obitelj se oprašta u suzama

Borilački svijet šokiran je smrću jedne od najtalentiranijih mladih borkinja Victorije Lee koja je preminula 26. prosinca, prema objavi na Instagramu u subotu koju je objavila njezina starija sestra, nositeljica naslova ONE Championship atomske kategorije Angela Lee. Uzrok smrti nije objavljen.

“Otišla je prerano i naša je obitelj od tada potpuno uništena”, napisala je Angela Lee. “Nedostaje nam. Više od svega na ovom svijetu. Naša obitelj više nikada neće biti ista. Život nikada neće biti isti.”

Prezime “Lee” ima veliku težinu u povijesti borilačke organizacije ONE. Angela i brat Christian Lee nosili su titule dvije najveće zvijezde promocije. Victoria je označena kao sljedeći brat ili sestra koji će slijediti njihov put.

Prije svog profesionalnog MMA debija, Lee je impresionirala na juniorskoj razini u više borilačkih sportova. Bila je dvostruka juniorska svjetska prvakinja u havajskom pankrationu, državna prvakinja u hrvanju na Havajima i juniorska svjetska prvakinja na IMMAF-u.

Prema osmrtnici objavljenoj na Valley of the Temples Memorial Park and Funeral Home (Kanahe, Hawaii), komemoracija je zakazana za 22. siječnja.