Rokas Pukštas imao prometnu nesreću u Splitu, ali igrat će u posljednjem kolu HNL-a

Ponajbolji igrač Hajduka ove sezone Rokas Pukštas imao je prometnu nesrećnu u Splitu ranije danas. 21-godišnji Amerikanac litavskih korijena sudario se s taksijem u Ulici osmih mediteranskih igara, vrlo blizu stadiona Poljud. Na sreću, nitko nije stradao u prometnoj nesreći.
Pukštas će svejedno konkurirati za subotnju utakmicu protiv Vukovara 1991 na Poljudu, posljednju ove sezone za bijele. Amerikanac je ove sezone zabio deset golova i dodao četiri asistencije u 35 nastupa za Hajduk.
Dodajmo kako Pukštasu ovo nije prvi takav slučaj. Prošle godine također je imao prometnu nesreću, ali tada na biciklu. Prednjim kotačem upao je u otvoreni šaht, a i tada je prošao bez ozljede. Tada također nije odustajao te je stigao na trening, kao i danas. Samo je tada s ruksakom na leđima trčao oko šest kilometara, dok se danas nalazio u blizini stadiona.
Pukštas i taksist danas nisu ni zvali policiju već su sve riješili na licu mjesta pišu 24sata.