Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE MU PRVA

Rokas Pukštas imao prometnu nesreću u Splitu, ali igrat će u posljednjem kolu HNL-a

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.05.2026.
u 16:41

Dodajmo kako Pukštasu ovo nije prvi takav slučaj. Prošle godine također je imao prometnu nesreću, ali tada na biciklu

Ponajbolji igrač Hajduka ove sezone Rokas Pukštas imao je prometnu nesrećnu u Splitu ranije danas. 21-godišnji Amerikanac litavskih korijena sudario se s taksijem u Ulici osmih mediteranskih igara, vrlo blizu stadiona Poljud. Na sreću, nitko nije stradao u prometnoj nesreći.

Pukštas će svejedno konkurirati za subotnju utakmicu protiv Vukovara 1991 na Poljudu, posljednju ove sezone za bijele. Amerikanac je ove sezone zabio deset golova i dodao četiri asistencije u 35 nastupa za Hajduk.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine

Dodajmo kako Pukštasu ovo nije prvi takav slučaj. Prošle godine također je imao prometnu nesreću, ali tada na biciklu. Prednjim kotačem upao je u otvoreni šaht, a i tada je prošao bez ozljede. Tada također nije odustajao te je stigao na trening, kao i danas. Samo je tada s ruksakom na leđima trčao oko šest kilometara, dok se danas nalazio u blizini stadiona.

Pukštas i taksist danas nisu ni zvali policiju već su sve riješili na licu mjesta pišu 24sata.
Ključne riječi
HNL Split prometna nesreća Hajduk Rokas Pukštas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!