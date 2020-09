Predsjednik Vrhovnog suda odgovorio Mamiću ima li još uvijek mjesta za 'želje i pozdrave'

Želja Zdravka Mamića da se vrati u Hrvatsku, ali isključivo pod uvjetom da mu se ne sudi u Osijeku, po svemu sudeći ni pod koju cijenu neće biti ispunjena.

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa kazao je da od toga neće biti ništa i novinaru Glasa Slavonije pojasnio da spomenuti uvjet neće biti ispunjen jer je, citiramo ga: Tako već odlučeno i nema razloga za emitiranje pjesama u emisiji ‘želje i pozdravi‘.

Podsjetimo, Mamić se u srijedu ponovno obratio putem Facebooka, pa napisao kako ima saznanja da je Sessa korumpirani sudac:

- Prognan u politički montiranom procesu i očaju, te u želji da se krene u obračun s kriminalcima u pravosuđu izrekao sam pred tridesetak TV kamera i sudom u Sarajevu da imam saznanja da je predsjednik VSRH Đuro Sessa korumpirani sudac i da sam svoja saznanja spreman podijeliti s hrvatskim organima (državno odvjetništvo, USKOK), te da sam spreman podvrgnuti se ispitivanju poligrafom.

Do današnjeg dana nitko me nije kontaktirao, niti je itko propitivao moje tvrdnje – bilo političari ili mediji. Pametnom dosta. Čovjek za kojeg tvrdim da sam mu i osobno dao novac za usluge kao predsjedniku suda, u njegovoj kancelariji i činio druge protuusluge nakon tih tvrdnji uredno obavlja funkciju predsjednika VSRH, predsjednika izbornog povjerenstva i uredno izlazi iz ureda Predsjednika, Premijera, Predsjednika Sabora, vedri i oblači po hrvatskim sudovima, koordinira presude pa i u mom slučaju ne dozvoljava da se nakon 28 mjeseci od nepravomoćne presude sazove javna sjednica po mojoj žalbi, iako je prošlo 28 mjeseci od izricanja presude, usprkos činjenici da je moj odvjetnik uputio 10 požurnica sa zahtjevom sazivanja sjednice.

Nisam nikada ništa u životu uzeo ili ukrao, pa niti izvlačio novac iz Dinama. No to neka se dokaže u poštenome sudskom procesu. Želim se vratiti u Hrvatsku i pristupiti svim suđenjima protiv mene i to uz samo jedan uvjet, a to je da to ne bude na sudu u Osijeku - napisao je, između ostaloga, Mamić.

Podsjetimo, Mamić je u lipnju 2018. godine na osječkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama te nanošenja štete državnome proračunu od 12,2 milijuna kuna.



Prije objave nepravomoćne presude, pobjegao je u BiH, čije državljanstvo uz hrvatsko ima, a za njim je raspisana i međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog. Iako je Hrvatska tražila njegovo izručenje, BiH je to odbila.

Ako vjeruješ u pobjedu, odigraj na Germaniji