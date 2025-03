Predsjednik Gorice o poništenom golu protiv Hajduka: Sada se već počinjemo sprdati s javnošću

Sudačka komisiija Hrvatskog nogometnog saveza ovoga tjedna nije osporila niti jednu odluku koju su suci donijeli u prošlome kolu Hrvatske nogometne lige. Osobito su puno posla suci i njihovi pomoćnici u VAR sobama imali tijekom utakmica između Hajduka i Gorice kojoj su poništena dva gola na Poljudu.

U Sudačkoj komisiji smatraju da su odluke suca bile ispravne nakon čega se oglasio predsjednik Gorice Nenad Črnko. On smatra da je njegov klub oštećen, barem kod situacije kada je svirano da je Elezi igrao rukom.

"Osim što očito nakon nekoliko godina učenja nismo naučili povlačiti iste linije na različitim utakmicama, sada se već počinjemo sprdati s javnošću. Ljudi moji ne kažem ja da je nešto ispravno ili pogrešno, ali dajte se već jednom dogovorite da svi imamo iste kriterije i da razumijemo ta objašnjenja. I neka mi netko objasni ovo sa prirodnim položajem ruke i koji je to prirodni položaj kada ti je ruka dolje a od protivničkog igrača se lopta odbija u nokat i to sa udaljenosti do 50 centimetara.

Na ovaj način ispada da želite uvjeriti sve slijepe da je igrač nosio loptu sa sobom nekoliko metara, a možda ja stvarno nisam vidio da je Elezi odnio loptu rukama u gol. I ne povlačite me za jezik jer imam desetak istih situacija koje se pravdaju na različite načine - prestanimo se skrivati iza samih sebe, jer ćemo samo sebe utopiti!", napisao je Črnko na Facebooku.