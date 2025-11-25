Naši Portali
GIANNI INFANTINO

Predsjednik FIFA-e dobio libanonsko državljanstvo: 'Ja sam Libanonac već dugo'

World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
25.11.2025.
u 19:23

Libanonski nogometni savez (LFA) objavio je u utorak da je talijansko-švicarski čelnik FIFA-e, Gianni Infantino, dobio dekretom libanonsko državljanstvo

Predsjednik Joseph Aoun osobno je obavijestio FIFA-u o odluci, koji je pritom izjavio da je dekret o dodjeli državljanstva Infantinu, čija je supruga Libanonka, izdan jer je on javna osoba koja pruža usluge Libanonu.

"Vrlo sam ponosan i vrlo sretan. Libanonac sam dugi niz godina, tako da je dobro što to formaliziramo", rekao je Gianni Infantino za libanonski televizijski kanal LBCI. 55-godišnji čelnik svjetskog nogometa oženjen je Leenom al-Ashkar, Libanonskom koja radi za Libanonski nogometni savez (LFA).

Gianni Infantino zalagao se za izgradnju najmodernijeg stadiona u zemlji, koja se već nekoliko godina bori s teškom ekonomskom krizom.

"Proučavamo mogućnost izgradnje potpuno novog stadiona kapaciteta od 20.000 do 30.000 mjesta. Libanonu je potreban simbol za sport i nogomet koji pokazuje njegovu predanost napretku u modernom okruženju, posebno za mlade ove zemlje, kazao je Gianni Infantino, koji se obvezao pokriti sve troškove izgradnje ovog novog stadiona.

"Moramo samo pronaći zemljište za njegovu izgradnju, a FIFA će se pobrinuti za ostalo“, rekao je predsjednik LFA Hashem Haidar, koji je rekao da će se novi stadion graditi u Bejrutu.
nogomet Libanon Gianni Infantino

